- 자본
- 축소
트레이드:
1 025
이익 거래:
742 (72.39%)
손실 거래:
283 (27.61%)
최고의 거래:
1 485.28 USD
최악의 거래:
-327.69 USD
총 수익:
40 519.40 USD (36 426 624 pips)
총 손실:
-12 598.49 USD (19 821 481 pips)
연속 최대 이익:
31 (1 215.26 USD)
연속 최대 이익:
3 731.66 USD (12)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
17.13%
최대 입금량:
2.02%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
18.99
롱(주식매수):
523 (51.02%)
숏(주식차입매도):
502 (48.98%)
수익 요인:
3.22
기대수익:
27.24 USD
평균 이익:
54.61 USD
평균 손실:
-44.52 USD
연속 최대 손실:
11 (-1 470.54 USD)
연속 최대 손실:
-1 470.54 USD (11)
월별 성장률:
4.06%
연간 예측:
49.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.69 USD
최대한의:
1 470.54 USD (8.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.68% (1 470.54 USD)
자본금별:
6.43% (2 123.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1025
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|28K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|17M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 485.28 USD
최악의 거래: -328 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +1 215.26 USD
연속 최대 손실: -1 470.54 USD
