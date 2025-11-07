SeñalesSecciones
Quoc Viet Do

EA BTC PRO MT4

Quoc Viet Do
0 comentarios
Fiabilidad
54 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 279%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 025
Transacciones Rentables:
742 (72.39%)
Transacciones Irrentables:
283 (27.61%)
Mejor transacción:
1 485.28 USD
Peor transacción:
-327.69 USD
Beneficio Bruto:
40 519.40 USD (36 426 624 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 598.49 USD (19 821 481 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (1 215.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 731.66 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
17.13%
Carga máxima del depósito:
2.02%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
18.99
Transacciones Largas:
523 (51.02%)
Transacciones Cortas:
502 (48.98%)
Factor de Beneficio:
3.22
Beneficio Esperado:
27.24 USD
Beneficio medio:
54.61 USD
Pérdidas medias:
-44.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-1 470.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 470.54 USD (11)
Crecimiento al mes:
4.06%
Pronóstico anual:
49.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.69 USD
Máxima:
1 470.54 USD (8.68%)
Reducción relativa:
De balance:
8.68% (1 470.54 USD)
De fondos:
6.43% (2 123.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 1025
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 28K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 17M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 485.28 USD
Peor transacción: -328 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 215.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 470.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
No hay comentarios
