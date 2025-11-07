- Incremento
Total de Trades:
1 025
Transacciones Rentables:
742 (72.39%)
Transacciones Irrentables:
283 (27.61%)
Mejor transacción:
1 485.28 USD
Peor transacción:
-327.69 USD
Beneficio Bruto:
40 519.40 USD (36 426 624 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 598.49 USD (19 821 481 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (1 215.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 731.66 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
17.13%
Carga máxima del depósito:
2.02%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
18.99
Transacciones Largas:
523 (51.02%)
Transacciones Cortas:
502 (48.98%)
Factor de Beneficio:
3.22
Beneficio Esperado:
27.24 USD
Beneficio medio:
54.61 USD
Pérdidas medias:
-44.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-1 470.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 470.54 USD (11)
Crecimiento al mes:
4.06%
Pronóstico anual:
49.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.69 USD
Máxima:
1 470.54 USD (8.68%)
Reducción relativa:
De balance:
8.68% (1 470.54 USD)
De fondos:
6.43% (2 123.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1025
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|28K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|17M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 485.28 USD
Peor transacción: -328 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 215.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 470.54 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
279%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
54
100%
1 025
72%
17%
3.21
27.24
USD
USD
9%
1:500