SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EA BTC PRO MT4
Quoc Viet Do

EA BTC PRO MT4

Quoc Viet Do
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
54 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 279%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 025
Gewinntrades:
742 (72.39%)
Verlusttrades:
283 (27.61%)
Bester Trade:
1 485.28 USD
Schlechtester Trade:
-327.69 USD
Bruttoprofit:
40 519.40 USD (36 426 624 pips)
Bruttoverlust:
-12 598.49 USD (19 821 481 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (1 215.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 731.66 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
17.13%
Max deposit load:
2.02%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
18.99
Long-Positionen:
523 (51.02%)
Short-Positionen:
502 (48.98%)
Profit-Faktor:
3.22
Mathematische Gewinnerwartung:
27.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
54.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 470.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 470.54 USD (11)
Wachstum pro Monat :
4.06%
Jahresprognose:
49.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.69 USD
Maximaler:
1 470.54 USD (8.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.68% (1 470.54 USD)
Kapital:
6.43% (2 123.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 1025
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 28K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 17M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 485.28 USD
Schlechtester Trade: -328 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 215.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 470.54 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunePrimeGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA BTC PRO MT4
30 USD pro Monat
279%
0
0
USD
38K
USD
54
100%
1 025
72%
17%
3.21
27.24
USD
9%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.