- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 025
Gewinntrades:
742 (72.39%)
Verlusttrades:
283 (27.61%)
Bester Trade:
1 485.28 USD
Schlechtester Trade:
-327.69 USD
Bruttoprofit:
40 519.40 USD (36 426 624 pips)
Bruttoverlust:
-12 598.49 USD (19 821 481 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (1 215.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 731.66 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
17.13%
Max deposit load:
2.02%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
18.99
Long-Positionen:
523 (51.02%)
Short-Positionen:
502 (48.98%)
Profit-Faktor:
3.22
Mathematische Gewinnerwartung:
27.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
54.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 470.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 470.54 USD (11)
Wachstum pro Monat :
4.06%
Jahresprognose:
49.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.69 USD
Maximaler:
1 470.54 USD (8.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.68% (1 470.54 USD)
Kapital:
6.43% (2 123.92 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1025
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|28K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|17M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 485.28 USD
Schlechtester Trade: -328 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 215.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 470.54 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunePrimeGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
279%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
54
100%
1 025
72%
17%
3.21
27.24
USD
USD
9%
1:500