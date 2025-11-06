- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
259
利益トレード:
113 (43.62%)
損失トレード:
146 (56.37%)
ベストトレード:
51.84 USD
最悪のトレード:
-53.34 USD
総利益:
4 558.23 USD (455 800 pips)
総損失:
-4 652.26 USD (465 188 pips)
最大連続の勝ち:
16 (689.31 USD)
最大連続利益:
689.31 USD (16)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
90.30%
最大入金額:
3.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.06
長いトレード:
186 (71.81%)
短いトレード:
73 (28.19%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.36 USD
平均利益:
40.34 USD
平均損失:
-31.86 USD
最大連続の負け:
18 (-780.41 USD)
最大連続損失:
-780.41 USD (18)
月間成長:
-12.91%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
726.78 USD
最大の:
1 576.90 USD (47.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.78% (1 576.90 USD)
エクイティによる:
4.97% (115.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|259
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.FIX
|-94
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.FIX
|-9.4K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +51.84 USD
最悪のトレード: -53 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +689.31 USD
最大連続損失: -780.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Oval-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
We provide a guarantee of comfort for investors, with investment growth at an average of 5%-10% per month.
