СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AFFJ99
Anggun Budianto

AFFJ99

Anggun Budianto
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
Oval-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
109 (43.77%)
Убыточных трейдов:
140 (56.22%)
Лучший трейд:
51.84 USD
Худший трейд:
-53.34 USD
Общая прибыль:
4 398.59 USD (439 836 pips)
Общий убыток:
-4 494.15 USD (449 377 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (689.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
689.31 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
90.30%
Макс. загрузка депозита:
3.55%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
180 (72.29%)
Коротких трейдов:
69 (27.71%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.38 USD
Средняя прибыль:
40.35 USD
Средний убыток:
-32.10 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-780.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-780.41 USD (18)
Прирост в месяц:
-12.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
726.78 USD
Максимальная:
1 576.90 USD (47.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.78% (1 576.90 USD)
По эквити:
4.97% (115.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.FIX 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.FIX -96
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.FIX -9.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51.84 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +689.31 USD
Макс. убыток в серии: -780.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Oval-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

We provide a guarantee of comfort for investors, with investment growth at an average of 5%-10% per month.
Нет отзывов
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 03:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 04:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 04:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AFFJ99
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
2K
USD
8
100%
249
43%
90%
0.97
-0.38
USD
52%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.