- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
109 (43.77%)
Убыточных трейдов:
140 (56.22%)
Лучший трейд:
51.84 USD
Худший трейд:
-53.34 USD
Общая прибыль:
4 398.59 USD (439 836 pips)
Общий убыток:
-4 494.15 USD (449 377 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (689.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
689.31 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
90.30%
Макс. загрузка депозита:
3.55%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
180 (72.29%)
Коротких трейдов:
69 (27.71%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.38 USD
Средняя прибыль:
40.35 USD
Средний убыток:
-32.10 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-780.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-780.41 USD (18)
Прирост в месяц:
-12.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
726.78 USD
Максимальная:
1 576.90 USD (47.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.78% (1 576.90 USD)
По эквити:
4.97% (115.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.FIX
|-96
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.FIX
|-9.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +51.84 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +689.31 USD
Макс. убыток в серии: -780.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Oval-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
We provide a guarantee of comfort for investors, with investment growth at an average of 5%-10% per month.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
8
100%
249
43%
90%
0.97
-0.38
USD
USD
52%
1:100