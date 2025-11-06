- Incremento
Total de Trades:
259
Transacciones Rentables:
113 (43.62%)
Transacciones Irrentables:
146 (56.37%)
Mejor transacción:
51.84 USD
Peor transacción:
-53.34 USD
Beneficio Bruto:
4 558.23 USD (455 800 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 652.26 USD (465 188 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (689.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
689.31 USD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
90.30%
Carga máxima del depósito:
3.55%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.06
Transacciones Largas:
186 (71.81%)
Transacciones Cortas:
73 (28.19%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.36 USD
Beneficio medio:
40.34 USD
Pérdidas medias:
-31.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-780.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-780.41 USD (18)
Crecimiento al mes:
-12.91%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
726.78 USD
Máxima:
1 576.90 USD (47.06%)
Reducción relativa:
De balance:
51.78% (1 576.90 USD)
De fondos:
4.97% (115.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|259
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.FIX
|-94
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.FIX
|-9.4K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +51.84 USD
Peor transacción: -53 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +689.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -780.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Oval-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
