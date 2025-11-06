SinaisSeções
Anggun Budianto

AFFJ99

Anggun Budianto
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -6%
Oval-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
259
Negociações com lucro:
113 (43.62%)
Negociações com perda:
146 (56.37%)
Melhor negociação:
51.84 USD
Pior negociação:
-53.34 USD
Lucro bruto:
4 558.23 USD (455 800 pips)
Perda bruta:
-4 652.26 USD (465 188 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (689.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
689.31 USD (16)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
90.30%
Depósito máximo carregado:
3.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.06
Negociações longas:
186 (71.81%)
Negociações curtas:
73 (28.19%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.36 USD
Lucro médio:
40.34 USD
Perda média:
-31.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-780.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-780.41 USD (18)
Crescimento mensal:
-12.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
726.78 USD
Máximo:
1 576.90 USD (47.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.78% (1 576.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.97% (115.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.FIX 259
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.FIX -94
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.FIX -9.4K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +51.84 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +689.31 USD
Máxima perda consecutiva: -780.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Oval-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

We provide a guarantee of comfort for investors, with investment growth at an average of 5%-10% per month.
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 03:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 04:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 04:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
