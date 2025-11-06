- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
259
Negociações com lucro:
113 (43.62%)
Negociações com perda:
146 (56.37%)
Melhor negociação:
51.84 USD
Pior negociação:
-53.34 USD
Lucro bruto:
4 558.23 USD (455 800 pips)
Perda bruta:
-4 652.26 USD (465 188 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (689.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
689.31 USD (16)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
90.30%
Depósito máximo carregado:
3.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.06
Negociações longas:
186 (71.81%)
Negociações curtas:
73 (28.19%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.36 USD
Lucro médio:
40.34 USD
Perda média:
-31.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-780.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-780.41 USD (18)
Crescimento mensal:
-12.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
726.78 USD
Máximo:
1 576.90 USD (47.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.78% (1 576.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.97% (115.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|259
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.FIX
|-94
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.FIX
|-9.4K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +51.84 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +689.31 USD
Máxima perda consecutiva: -780.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Oval-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
We provide a guarantee of comfort for investors, with investment growth at an average of 5%-10% per month.
Sem comentários
