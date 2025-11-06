- 成长
交易:
256
盈利交易:
112 (43.75%)
亏损交易:
144 (56.25%)
最好交易:
51.84 USD
最差交易:
-53.34 USD
毛利:
4 528.23 USD (452 800 pips)
毛利亏损:
-4 601.96 USD (460 158 pips)
最大连续赢利:
16 (689.31 USD)
最大连续盈利:
689.31 USD (16)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
90.30%
最大入金加载:
3.55%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.05
长期交易:
184 (71.88%)
短期交易:
72 (28.13%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
40.43 USD
平均损失:
-31.96 USD
最大连续失误:
18 (-780.41 USD)
最大连续亏损:
-780.41 USD (18)
每月增长:
-10.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
726.78 USD
最大值:
1 576.90 USD (47.06%)
相对跌幅:
结余:
51.78% (1 576.90 USD)
净值:
4.97% (115.81 USD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +51.84 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +689.31 USD
最大连续亏损: -780.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Oval-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
We provide a guarantee of comfort for investors, with investment growth at an average of 5%-10% per month.
