Trade:
19
Profit Trade:
5 (26.31%)
Loss Trade:
14 (73.68%)
Best Trade:
51.84 USD
Worst Trade:
-53.34 USD
Profitto lordo:
191.44 USD (19 142 pips)
Perdita lorda:
-372.45 USD (37 241 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (109.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
109.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.61%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
13 (68.42%)
Short Trade:
6 (31.58%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-9.53 USD
Profitto medio:
38.29 USD
Perdita media:
-26.60 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-168.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-168.33 USD (6)
Crescita mensile:
-7.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
223.54 USD
Massimale:
223.54 USD (8.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.38% (31.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.FIX
|-181
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.FIX
|-18K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Best Trade: +51.84 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +109.60 USD
Massima perdita consecutiva: -168.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
We provide a guarantee of comfort for investors, with investment growth at an average of 5%-10% per month.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
2
100%
19
26%
100%
0.51
-9.53
USD
USD
1%
1:100