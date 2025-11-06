- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
6 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (70.00%)
En iyi işlem:
51.84 USD
En kötü işlem:
-53.34 USD
Brüt kâr:
221.44 USD (22 142 pips)
Brüt zarar:
-372.45 USD (37 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (109.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
109.60 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
14 (70.00%)
Satış işlemleri:
6 (30.00%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-7.55 USD
Ortalama kâr:
36.91 USD
Ortalama zarar:
-26.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-168.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-168.33 USD (6)
Aylık büyüme:
-6.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
223.54 USD
Maksimum:
223.54 USD (8.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.94% (223.54 USD)
Varlığa göre:
2.31% (54.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.FIX
|-151
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.FIX
|-15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.84 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +109.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -168.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
We provide a guarantee of comfort for investors, with investment growth at an average of 5%-10% per month.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
2
100%
20
30%
100%
0.59
-7.55
USD
USD
9%
1:100