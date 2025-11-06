- 자본
트레이드:
355
이익 거래:
157 (44.22%)
손실 거래:
198 (55.77%)
최고의 거래:
54.16 USD
최악의 거래:
-60.91 USD
총 수익:
6 166.59 USD (616 621 pips)
총 손실:
-6 316.57 USD (631 608 pips)
연속 최대 이익:
16 (689.31 USD)
연속 최대 이익:
689.31 USD (16)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
87.34%
최대 입금량:
3.55%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
63
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
-0.10
롱(주식매수):
253 (71.27%)
숏(주식차입매도):
102 (28.73%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.42 USD
평균 이익:
39.28 USD
평균 손실:
-31.90 USD
연속 최대 손실:
18 (-780.41 USD)
연속 최대 손실:
-780.41 USD (18)
월별 성장률:
35.14%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
726.78 USD
최대한의:
1 576.90 USD (47.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.78% (1 576.90 USD)
자본금별:
5.92% (129.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|355
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.FIX
|-150
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.FIX
|-15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +54.16 USD
최악의 거래: -61 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +689.31 USD
연속 최대 손실: -780.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Oval-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
We provide a guarantee of comfort for investors, with investment growth at an average of 5%-10% per month.
리뷰 없음
