- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
270
Gewinntrades:
115 (42.59%)
Verlusttrades:
155 (57.41%)
Bester Trade:
54.16 USD
Schlechtester Trade:
-53.34 USD
Bruttoprofit:
4 663.47 USD (466 322 pips)
Bruttoverlust:
-4 951.86 USD (495 146 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (689.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
689.31 USD (16)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
90.30%
Max deposit load:
3.55%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.18
Long-Positionen:
194 (71.85%)
Short-Positionen:
76 (28.15%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
40.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-780.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-780.41 USD (18)
Wachstum pro Monat :
-25.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
726.78 USD
Maximaler:
1 576.90 USD (47.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.78% (1 576.90 USD)
Kapital:
4.97% (115.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|270
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.FIX
|-288
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.FIX
|-29K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +54.16 USD
Schlechtester Trade: -53 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +689.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -780.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Oval-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
We provide a guarantee of comfort for investors, with investment growth at an average of 5%-10% per month.
Keine Bewertungen
