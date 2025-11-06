SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AFFJ99
Anggun Budianto

AFFJ99

Anggun Budianto
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -15%
Oval-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
270
Gewinntrades:
115 (42.59%)
Verlusttrades:
155 (57.41%)
Bester Trade:
54.16 USD
Schlechtester Trade:
-53.34 USD
Bruttoprofit:
4 663.47 USD (466 322 pips)
Bruttoverlust:
-4 951.86 USD (495 146 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (689.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
689.31 USD (16)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
90.30%
Max deposit load:
3.55%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.18
Long-Positionen:
194 (71.85%)
Short-Positionen:
76 (28.15%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
40.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-780.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-780.41 USD (18)
Wachstum pro Monat :
-25.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
726.78 USD
Maximaler:
1 576.90 USD (47.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.78% (1 576.90 USD)
Kapital:
4.97% (115.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.FIX 270
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.FIX -288
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.FIX -29K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +54.16 USD
Schlechtester Trade: -53 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +689.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -780.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Oval-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

We provide a guarantee of comfort for investors, with investment growth at an average of 5%-10% per month.
Keine Bewertungen
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 03:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 04:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 04:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AFFJ99
30 USD pro Monat
-15%
0
0
USD
1.8K
USD
9
100%
270
42%
90%
0.94
-1.07
USD
52%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.