- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16 775
利益トレード:
8 998 (53.63%)
損失トレード:
7 777 (46.36%)
ベストトレード:
1 974.48 USD
最悪のトレード:
-693.15 USD
総利益:
278 620.31 USD (4 747 619 pips)
総損失:
-232 035.32 USD (4 717 772 pips)
最大連続の勝ち:
20 (328.83 USD)
最大連続利益:
2 322.66 USD (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
92.72%
最大入金額:
120.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1648
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
4.54
長いトレード:
8 401 (50.08%)
短いトレード:
8 374 (49.92%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
2.78 USD
平均利益:
30.96 USD
平均損失:
-29.84 USD
最大連続の負け:
14 (-1 193.99 USD)
最大連続損失:
-2 078.52 USD (7)
月間成長:
7.25%
年間予想:
87.96%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
149.90 USD
最大の:
10 272.03 USD (33.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.93% (149.90 USD)
エクイティによる:
39.71% (25 863.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.lmx
|16773
|XAUUSD.i
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.lmx
|47K
|XAUUSD.i
|3
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.lmx
|31K
|XAUUSD.i
|49
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 974.48 USD
最悪のトレード: -693 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +328.83 USD
最大連続損失: -1 193.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TelaGroupLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
