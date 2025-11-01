- Crescita
Trade:
1 886
Profit Trade:
1 025 (54.34%)
Loss Trade:
861 (45.65%)
Best Trade:
322.92 USD
Worst Trade:
-354.48 USD
Profitto lordo:
25 662.15 USD (453 736 pips)
Perdita lorda:
-18 535.94 USD (420 427 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (328.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
574.12 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.49%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
1859
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
8.35
Long Trade:
937 (49.68%)
Short Trade:
949 (50.32%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
3.78 USD
Profitto medio:
25.04 USD
Perdita media:
-21.53 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-44.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-729.79 USD (3)
Crescita mensile:
13.92%
Previsione annuale:
168.91%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
149.90 USD
Massimale:
853.42 USD (17.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.75% (149.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.lmx
|1884
|XAUUSD.i
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.lmx
|7.1K
|XAUUSD.i
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.lmx
|33K
|XAUUSD.i
|49
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TelaGroupLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
黄金对冲
