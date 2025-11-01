SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Changchun
Chun Chang

Changchun

Chun Chang
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 20%
TelaGroupLimited-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 886
Profit Trade:
1 025 (54.34%)
Loss Trade:
861 (45.65%)
Best Trade:
322.92 USD
Worst Trade:
-354.48 USD
Profitto lordo:
25 662.15 USD (453 736 pips)
Perdita lorda:
-18 535.94 USD (420 427 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (328.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
574.12 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.49%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
1859
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
8.35
Long Trade:
937 (49.68%)
Short Trade:
949 (50.32%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
3.78 USD
Profitto medio:
25.04 USD
Perdita media:
-21.53 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-44.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-729.79 USD (3)
Crescita mensile:
13.92%
Previsione annuale:
168.91%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
149.90 USD
Massimale:
853.42 USD (17.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.75% (149.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.lmx 1884
XAUUSD.i 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.lmx 7.1K
XAUUSD.i 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.lmx 33K
XAUUSD.i 49
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +322.92 USD
Worst Trade: -354 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +328.83 USD
Massima perdita consecutiva: -44.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TelaGroupLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

黄金对冲
Non ci sono recensioni
2025.11.01 15:29
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.26% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati