Chun Chang

Changchun

Chun Chang
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 20%
TelaGroupLimited-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 886
Bénéfice trades:
1 025 (54.34%)
Perte trades:
861 (45.65%)
Meilleure transaction:
322.92 USD
Pire transaction:
-354.48 USD
Bénéfice brut:
25 662.15 USD (453 736 pips)
Perte brute:
-18 535.94 USD (420 427 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (328.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
574.12 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.49%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
1859
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
8.35
Longs trades:
937 (49.68%)
Courts trades:
949 (50.32%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
3.78 USD
Bénéfice moyen:
25.04 USD
Perte moyenne:
-21.53 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-44.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-729.79 USD (3)
Croissance mensuelle:
13.92%
Prévision annuelle:
168.91%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
149.90 USD
Maximal:
853.42 USD (17.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.75% (149.90 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.lmx 1884
XAUUSD.i 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.lmx 7.1K
XAUUSD.i 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.lmx 33K
XAUUSD.i 49
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +322.92 USD
Pire transaction: -354 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +328.83 USD
Perte consécutive maximale: -44.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TelaGroupLimited-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

黄金对冲
Aucun avis
2025.11.01 15:29
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.26% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
