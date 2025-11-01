SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Changchun
Chun Chang

Changchun

Chun Chang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 68%
TelaGroupLimited-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
16 866
Gewinntrades:
9 038 (53.58%)
Verlusttrades:
7 828 (46.41%)
Bester Trade:
1 974.48 USD
Schlechtester Trade:
-693.15 USD
Bruttoprofit:
281 908.64 USD (4 837 216 pips)
Bruttoverlust:
-239 900.73 USD (4 879 743 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (328.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 322.66 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
92.72%
Max deposit load:
120.83%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
1541
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
4.09
Long-Positionen:
8 456 (50.14%)
Short-Positionen:
8 410 (49.86%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
2.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 193.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 078.52 USD (7)
Wachstum pro Monat :
3.59%
Jahresprognose:
43.54%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
149.90 USD
Maximaler:
10 272.03 USD (33.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.68% (149.90 USD)
Kapital:
39.71% (25 863.07 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.lmx 16864
XAUUSD.i 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.lmx 42K
XAUUSD.i 3
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.lmx -42K
XAUUSD.i 49
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 974.48 USD
Schlechtester Trade: -693 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +328.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 193.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TelaGroupLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

黄金对冲
Keine Bewertungen
2025.11.28 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 18:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 16:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 13:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 12:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 11:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 15:29
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.26% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Changchun
30 USD pro Monat
68%
0
0
USD
142K
USD
22
99%
16 866
53%
93%
1.17
2.49
USD
40%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.