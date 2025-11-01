시그널섹션
Chun Chang

Changchun

Chun Chang
0 리뷰
안정성
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 68%
TelaGroupLimited-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
17 125
이익 거래:
9 227 (53.88%)
손실 거래:
7 898 (46.12%)
최고의 거래:
1 974.48 USD
최악의 거래:
-693.15 USD
총 수익:
282 539.35 USD (4 882 626 pips)
총 손실:
-240 599.06 USD (4 911 840 pips)
연속 최대 이익:
20 (328.83 USD)
연속 최대 이익:
2 322.66 USD (2)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
84.21%
최대 입금량:
120.83%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
259
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
4.08
롱(주식매수):
8 578 (50.09%)
숏(주식차입매도):
8 547 (49.91%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
2.45 USD
평균 이익:
30.62 USD
평균 손실:
-30.46 USD
연속 최대 손실:
14 (-1 193.99 USD)
연속 최대 손실:
-2 078.52 USD (7)
월별 성장률:
-0.95%
연간 예측:
-11.57%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
149.90 USD
최대한의:
10 272.03 USD (33.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.68% (149.90 USD)
자본금별:
39.71% (25 863.07 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.lmx 17123
XAUUSD.i 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.lmx 42K
XAUUSD.i 3
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.lmx -28K
XAUUSD.i 49
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 974.48 USD
최악의 거래: -693 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +328.83 USD
연속 최대 손실: -1 193.99 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TelaGroupLimited-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

黄金对冲
리뷰 없음
2026.01.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 18:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 16:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 13:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 12:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 11:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 15:29
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.26% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Changchun
월별 30 USD
68%
0
0
USD
142K
USD
22
99%
17 125
53%
84%
1.17
2.45
USD
40%
1:200
