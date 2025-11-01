SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Changchun
Chun Chang

Changchun

Chun Chang
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 74%
TelaGroupLimited-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
16 775
Transacciones Rentables:
8 998 (53.63%)
Transacciones Irrentables:
7 777 (46.36%)
Mejor transacción:
1 974.48 USD
Peor transacción:
-693.15 USD
Beneficio Bruto:
278 620.31 USD (4 747 619 pips)
Pérdidas Brutas:
-232 035.32 USD (4 717 772 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (328.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 322.66 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
92.72%
Carga máxima del depósito:
120.83%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
1648
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
4.54
Transacciones Largas:
8 401 (50.08%)
Transacciones Cortas:
8 374 (49.92%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
2.78 USD
Beneficio medio:
30.96 USD
Pérdidas medias:
-29.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-1 193.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 078.52 USD (7)
Crecimiento al mes:
7.25%
Pronóstico anual:
87.96%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
149.90 USD
Máxima:
10 272.03 USD (33.90%)
Reducción relativa:
De balance:
8.93% (149.90 USD)
De fondos:
39.71% (25 863.07 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.lmx 16773
XAUUSD.i 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.lmx 47K
XAUUSD.i 3
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.lmx 31K
XAUUSD.i 49
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 974.48 USD
Peor transacción: -693 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +328.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 193.99 USD

黄金对冲
No hay comentarios
2025.11.28 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 18:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 16:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 13:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 12:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 11:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 15:29
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.26% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
