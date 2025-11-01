- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16 775
Negociações com lucro:
8 998 (53.63%)
Negociações com perda:
7 777 (46.36%)
Melhor negociação:
1 974.48 USD
Pior negociação:
-693.15 USD
Lucro bruto:
278 620.31 USD (4 747 619 pips)
Perda bruta:
-232 035.32 USD (4 717 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (328.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 322.66 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
92.72%
Depósito máximo carregado:
120.83%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
1648
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.54
Negociações longas:
8 401 (50.08%)
Negociações curtas:
8 374 (49.92%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
2.78 USD
Lucro médio:
30.96 USD
Perda média:
-29.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 193.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 078.52 USD (7)
Crescimento mensal:
7.25%
Previsão anual:
87.96%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
149.90 USD
Máximo:
10 272.03 USD (33.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.93% (149.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.71% (25 863.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.lmx
|16773
|XAUUSD.i
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.lmx
|47K
|XAUUSD.i
|3
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.lmx
|31K
|XAUUSD.i
|49
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 974.48 USD
Pior negociação: -693 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +328.83 USD
Máxima perda consecutiva: -1 193.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TelaGroupLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
黄金对冲
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
74%
0
0
USD
USD
147K
USD
USD
22
99%
16 775
53%
93%
1.20
2.78
USD
USD
40%
1:200