Chun Chang

Changchun

Chun Chang
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 74%
TelaGroupLimited-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16 775
Negociações com lucro:
8 998 (53.63%)
Negociações com perda:
7 777 (46.36%)
Melhor negociação:
1 974.48 USD
Pior negociação:
-693.15 USD
Lucro bruto:
278 620.31 USD (4 747 619 pips)
Perda bruta:
-232 035.32 USD (4 717 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (328.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 322.66 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
92.72%
Depósito máximo carregado:
120.83%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
1648
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.54
Negociações longas:
8 401 (50.08%)
Negociações curtas:
8 374 (49.92%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
2.78 USD
Lucro médio:
30.96 USD
Perda média:
-29.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 193.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 078.52 USD (7)
Crescimento mensal:
7.25%
Previsão anual:
87.96%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
149.90 USD
Máximo:
10 272.03 USD (33.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.93% (149.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.71% (25 863.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.lmx 16773
XAUUSD.i 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.lmx 47K
XAUUSD.i 3
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.lmx 31K
XAUUSD.i 49
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 974.48 USD
Pior negociação: -693 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +328.83 USD
Máxima perda consecutiva: -1 193.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TelaGroupLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

黄金对冲
Sem comentários
2025.11.28 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 18:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 16:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 13:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 12:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 11:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 15:29
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.26% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Changchun
30 USD por mês
74%
0
0
USD
147K
USD
22
99%
16 775
53%
93%
1.20
2.78
USD
40%
1:200
