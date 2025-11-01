- Büyüme
İşlemler:
1 886
Kârla kapanan işlemler:
1 025 (54.34%)
Zararla kapanan işlemler:
861 (45.65%)
En iyi işlem:
322.92 USD
En kötü işlem:
-354.48 USD
Brüt kâr:
25 662.15 USD (453 736 pips)
Brüt zarar:
-18 535.94 USD (420 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (328.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
574.12 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.49%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
1859
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
8.35
Alış işlemleri:
937 (49.68%)
Satış işlemleri:
949 (50.32%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
3.78 USD
Ortalama kâr:
25.04 USD
Ortalama zarar:
-21.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-44.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-729.79 USD (3)
Aylık büyüme:
13.92%
Yıllık tahmin:
168.91%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
149.90 USD
Maksimum:
853.42 USD (17.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.75% (149.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.lmx
|1884
|XAUUSD.i
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.lmx
|7.1K
|XAUUSD.i
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.lmx
|33K
|XAUUSD.i
|49
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +322.92 USD
En kötü işlem: -354 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +328.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.89 USD
