Chun Chang

Changchun

Chun Chang
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 20%
TelaGroupLimited-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 886
Kârla kapanan işlemler:
1 025 (54.34%)
Zararla kapanan işlemler:
861 (45.65%)
En iyi işlem:
322.92 USD
En kötü işlem:
-354.48 USD
Brüt kâr:
25 662.15 USD (453 736 pips)
Brüt zarar:
-18 535.94 USD (420 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (328.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
574.12 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.49%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
1859
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
8.35
Alış işlemleri:
937 (49.68%)
Satış işlemleri:
949 (50.32%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
3.78 USD
Ortalama kâr:
25.04 USD
Ortalama zarar:
-21.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-44.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-729.79 USD (3)
Aylık büyüme:
13.92%
Yıllık tahmin:
168.91%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
149.90 USD
Maksimum:
853.42 USD (17.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.75% (149.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.lmx 1884
XAUUSD.i 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.lmx 7.1K
XAUUSD.i 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.lmx 33K
XAUUSD.i 49
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TelaGroupLimited-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.11.01 15:29
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.26% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
