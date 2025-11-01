信号部分
Chun Chang

Changchun

Chun Chang
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 73%
TelaGroupLimited-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
16 406
盈利交易:
8 797 (53.62%)
亏损交易:
7 609 (46.38%)
最好交易:
1 974.48 USD
最差交易:
-693.15 USD
毛利:
275 026.57 USD (4 662 385 pips)
毛利亏损:
-229 194.02 USD (4 638 839 pips)
最大连续赢利:
20 (328.83 USD)
最大连续盈利:
2 322.66 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
92.72%
最大入金加载:
120.83%
最近交易:
0 几分钟前
每周交易:
1469
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
4.46
长期交易:
8 170 (49.80%)
短期交易:
8 236 (50.20%)
利润因子:
1.20
预期回报:
2.79 USD
平均利润:
31.26 USD
平均损失:
-30.12 USD
最大连续失误:
14 (-1 193.99 USD)
最大连续亏损:
-2 078.52 USD (7)
每月增长:
7.06%
年度预测:
85.72%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
149.90 USD
最大值:
10 272.03 USD (33.92%)
相对跌幅:
结余:
9.07% (149.90 USD)
净值:
39.71% (25 863.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.lmx 16404
XAUUSD.i 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.lmx 46K
XAUUSD.i 3
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.lmx 24K
XAUUSD.i 49
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 974.48 USD
最差交易: -693 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +328.83 USD
最大连续亏损: -1 193.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TelaGroupLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

黄金对冲
没有评论
2025.11.28 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 18:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 16:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 13:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 12:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 11:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 15:29
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.26% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
