交易:
16 406
盈利交易:
8 797 (53.62%)
亏损交易:
7 609 (46.38%)
最好交易:
1 974.48 USD
最差交易:
-693.15 USD
毛利:
275 026.57 USD (4 662 385 pips)
毛利亏损:
-229 194.02 USD (4 638 839 pips)
最大连续赢利:
20 (328.83 USD)
最大连续盈利:
2 322.66 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
92.72%
最大入金加载:
120.83%
最近交易:
0 几分钟前
每周交易:
1469
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
4.46
长期交易:
8 170 (49.80%)
短期交易:
8 236 (50.20%)
利润因子:
1.20
预期回报:
2.79 USD
平均利润:
31.26 USD
平均损失:
-30.12 USD
最大连续失误:
14 (-1 193.99 USD)
最大连续亏损:
-2 078.52 USD (7)
每月增长:
7.06%
年度预测:
85.72%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
149.90 USD
最大值:
10 272.03 USD (33.92%)
相对跌幅:
结余:
9.07% (149.90 USD)
净值:
39.71% (25 863.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.lmx
|16404
|XAUUSD.i
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.lmx
|46K
|XAUUSD.i
|3
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.lmx
|24K
|XAUUSD.i
|49
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
最好交易: +1 974.48 USD
最差交易: -693 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +328.83 USD
最大连续亏损: -1 193.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TelaGroupLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
黄金对冲
没有评论
