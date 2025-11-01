СигналыРазделы
Chun Chang

Changchun

Chun Chang
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 73%
TelaGroupLimited-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16 273
Прибыльных трейдов:
8 721 (53.59%)
Убыточных трейдов:
7 552 (46.41%)
Лучший трейд:
1 974.48 USD
Худший трейд:
-693.15 USD
Общая прибыль:
269 855.81 USD (4 570 193 pips)
Общий убыток:
-224 471.93 USD (4 553 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (328.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 322.66 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
92.72%
Макс. загрузка депозита:
120.83%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
1490
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.42
Длинных трейдов:
8 076 (49.63%)
Коротких трейдов:
8 197 (50.37%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
2.79 USD
Средняя прибыль:
30.94 USD
Средний убыток:
-29.72 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 193.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 078.52 USD (7)
Прирост в месяц:
7.68%
Годовой прогноз:
93.65%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
149.90 USD
Максимальная:
10 272.03 USD (33.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.07% (149.90 USD)
По эквити:
39.71% (25 863.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.lmx 16271
XAUUSD.i 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.lmx 45K
XAUUSD.i 3
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.lmx 17K
XAUUSD.i 49
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 974.48 USD
Худший трейд: -693 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +328.83 USD
Макс. убыток в серии: -1 193.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TelaGroupLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

黄金对冲
Нет отзывов
2025.11.28 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 18:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 17:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 16:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 13:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 12:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 11:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 15:29
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.26% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
