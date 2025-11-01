- Прирост
Всего трейдов:
16 273
Прибыльных трейдов:
8 721 (53.59%)
Убыточных трейдов:
7 552 (46.41%)
Лучший трейд:
1 974.48 USD
Худший трейд:
-693.15 USD
Общая прибыль:
269 855.81 USD (4 570 193 pips)
Общий убыток:
-224 471.93 USD (4 553 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (328.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 322.66 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
92.72%
Макс. загрузка депозита:
120.83%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
1490
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.42
Длинных трейдов:
8 076 (49.63%)
Коротких трейдов:
8 197 (50.37%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
2.79 USD
Средняя прибыль:
30.94 USD
Средний убыток:
-29.72 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 193.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 078.52 USD (7)
Прирост в месяц:
7.68%
Годовой прогноз:
93.65%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
149.90 USD
Максимальная:
10 272.03 USD (33.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.07% (149.90 USD)
По эквити:
39.71% (25 863.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.lmx
|16271
|XAUUSD.i
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.lmx
|45K
|XAUUSD.i
|3
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.lmx
|17K
|XAUUSD.i
|49
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
Лучший трейд: +1 974.48 USD
Худший трейд: -693 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +328.83 USD
Макс. убыток в серии: -1 193.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TelaGroupLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
黄金对冲
Нет отзывов
