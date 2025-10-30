- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
207
利益トレード:
153 (73.91%)
損失トレード:
54 (26.09%)
ベストトレード:
30.55 CHF
最悪のトレード:
-18.66 CHF
総利益:
755.87 CHF (40 926 pips)
総損失:
-310.72 CHF (16 026 pips)
最大連続の勝ち:
24 (77.66 CHF)
最大連続利益:
77.66 CHF (24)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
49.21%
最大入金額:
3.10%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.64
長いトレード:
73 (35.27%)
短いトレード:
134 (64.73%)
プロフィットファクター:
2.43
期待されたペイオフ:
2.15 CHF
平均利益:
4.94 CHF
平均損失:
-5.75 CHF
最大連続の負け:
3 (-38.23 CHF)
最大連続損失:
-38.23 CHF (3)
月間成長:
2.22%
年間予想:
26.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 CHF
最大の:
38.23 CHF (2.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.82% (38.82 CHF)
エクイティによる:
5.00% (72.03 CHF)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|72
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|65
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|185
|AUDNZD
|85
|AUDCAD
|192
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|2.5K
|AUDCAD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.55 CHF
最悪のトレード: -19 CHF
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +77.66 CHF
最大連続損失: -38.23 CHF
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4418
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.04 × 1397
|
Tickmill-Live
|3.21 × 71
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
CI329AI
Account : only RAW or ECN with LOW Spread
Leverage : 1:500
Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency
レビューなし
