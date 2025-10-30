シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CI329AI
Andreas Beat Bauer

CI329AI

Andreas Beat Bauer
レビュー0件
信頼性
49週間
2 / 11K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 45%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
207
利益トレード:
153 (73.91%)
損失トレード:
54 (26.09%)
ベストトレード:
30.55 CHF
最悪のトレード:
-18.66 CHF
総利益:
755.87 CHF (40 926 pips)
総損失:
-310.72 CHF (16 026 pips)
最大連続の勝ち:
24 (77.66 CHF)
最大連続利益:
77.66 CHF (24)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
49.21%
最大入金額:
3.10%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.64
長いトレード:
73 (35.27%)
短いトレード:
134 (64.73%)
プロフィットファクター:
2.43
期待されたペイオフ:
2.15 CHF
平均利益:
4.94 CHF
平均損失:
-5.75 CHF
最大連続の負け:
3 (-38.23 CHF)
最大連続損失:
-38.23 CHF (3)
月間成長:
2.22%
年間予想:
26.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 CHF
最大の:
38.23 CHF (2.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.82% (38.82 CHF)
エクイティによる:
5.00% (72.03 CHF)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 72
AUDNZD 70
AUDCAD 65
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD 185
AUDNZD 85
AUDCAD 192
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD 12K
AUDNZD 2.5K
AUDCAD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.55 CHF
最悪のトレード: -19 CHF
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +77.66 CHF
最大連続損失: -38.23 CHF

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4418
ICMarketsSC-MT5-4
3.04 × 1397
Tickmill-Live
3.21 × 71
FBS-Real
3.31 × 13
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
38 より多く...
CI329AI

Account : only RAW or ECN with LOW Spread

Leverage : 1:500

Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency

レビューなし
2025.12.23 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
