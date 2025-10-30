SinaisSeções
Andreas Beat Bauer

CI329AI

Andreas Beat Bauer
0 comentários
Confiabilidade
49 semanas
2 / 11K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 45%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
207
Negociações com lucro:
153 (73.91%)
Negociações com perda:
54 (26.09%)
Melhor negociação:
30.55 CHF
Pior negociação:
-18.66 CHF
Lucro bruto:
755.87 CHF (40 926 pips)
Perda bruta:
-310.72 CHF (16 026 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (77.66 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
77.66 CHF (24)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
49.21%
Depósito máximo carregado:
3.10%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.64
Negociações longas:
73 (35.27%)
Negociações curtas:
134 (64.73%)
Fator de lucro:
2.43
Valor esperado:
2.15 CHF
Lucro médio:
4.94 CHF
Perda média:
-5.75 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-38.23 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-38.23 CHF (3)
Crescimento mensal:
2.22%
Previsão anual:
26.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 CHF
Máximo:
38.23 CHF (2.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.82% (38.82 CHF)
Pelo Capital Líquido:
5.00% (72.03 CHF)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 72
AUDNZD 70
AUDCAD 65
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 185
AUDNZD 85
AUDCAD 192
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 12K
AUDNZD 2.5K
AUDCAD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.55 CHF
Pior negociação: -19 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +77.66 CHF
Máxima perda consecutiva: -38.23 CHF

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4418
ICMarketsSC-MT5-4
3.04 × 1397
Tickmill-Live
3.21 × 71
FBS-Real
3.31 × 13
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
38 mais ...
CI329AI

Account : only RAW or ECN with LOW Spread

Leverage : 1:500

Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency

Sem comentários
2025.12.23 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
