- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
207
Negociações com lucro:
153 (73.91%)
Negociações com perda:
54 (26.09%)
Melhor negociação:
30.55 CHF
Pior negociação:
-18.66 CHF
Lucro bruto:
755.87 CHF (40 926 pips)
Perda bruta:
-310.72 CHF (16 026 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (77.66 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
77.66 CHF (24)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
49.21%
Depósito máximo carregado:
3.10%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.64
Negociações longas:
73 (35.27%)
Negociações curtas:
134 (64.73%)
Fator de lucro:
2.43
Valor esperado:
2.15 CHF
Lucro médio:
4.94 CHF
Perda média:
-5.75 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-38.23 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-38.23 CHF (3)
Crescimento mensal:
2.22%
Previsão anual:
26.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 CHF
Máximo:
38.23 CHF (2.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.82% (38.82 CHF)
Pelo Capital Líquido:
5.00% (72.03 CHF)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|72
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|65
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|185
|AUDNZD
|85
|AUDCAD
|192
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|2.5K
|AUDCAD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.55 CHF
Pior negociação: -19 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +77.66 CHF
Máxima perda consecutiva: -38.23 CHF
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4418
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.04 × 1397
|
Tickmill-Live
|3.21 × 71
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
38 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
CI329AI
Account : only RAW or ECN with LOW Spread
Leverage : 1:500
Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
45%
2
11K
USD
USD
1.4K
CHF
CHF
49
100%
207
73%
49%
2.43
2.15
CHF
CHF
5%
1:500