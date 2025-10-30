SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Eclipse Swiss Scalper
Andreas Beat Bauer

Eclipse Swiss Scalper

Andreas Beat Bauer
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
175
Bénéfice trades:
132 (75.42%)
Perte trades:
43 (24.57%)
Meilleure transaction:
30.55 CHF
Pire transaction:
-18.66 CHF
Bénéfice brut:
652.74 CHF (35 874 pips)
Perte brute:
-266.11 CHF (13 719 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (77.66 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
77.66 CHF (24)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
98.70%
Charge de dépôt maximale:
0.23%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.11
Longs trades:
66 (37.71%)
Courts trades:
109 (62.29%)
Facteur de profit:
2.45
Rendement attendu:
2.21 CHF
Bénéfice moyen:
4.95 CHF
Perte moyenne:
-6.19 CHF
Pertes consécutives maximales:
3 (-38.23 CHF)
Perte consécutive maximale:
-38.23 CHF (3)
Croissance mensuelle:
4.70%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 CHF
Maximal:
38.23 CHF (2.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 CHF)
Par fonds propres:
0.06% (0.78 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 63
AUDNZD 57
AUDCAD 55
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 159
AUDNZD 69
AUDCAD 173
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 11K
AUDNZD 2.1K
AUDCAD 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.55 CHF
Pire transaction: -19 CHF
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +77.66 CHF
Perte consécutive maximale: -38.23 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4418
ICMarketsSC-MT5-4
3.06 × 1257
Tickmill-Live
3.13 × 68
FBS-Real
3.31 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
4.83 × 12
XMTrading-MT5 3
4.92 × 24
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
Eclipse Swiss Scalper

Account : only RAW or ECN with LOW Spread

Leverage : 1:500

Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency

Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.