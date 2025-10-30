- 成长
交易:
207
盈利交易:
153 (73.91%)
亏损交易:
54 (26.09%)
最好交易:
30.55 CHF
最差交易:
-18.66 CHF
毛利:
755.87 CHF (40 926 pips)
毛利亏损:
-310.72 CHF (16 026 pips)
最大连续赢利:
24 (77.66 CHF)
最大连续盈利:
77.66 CHF (24)
夏普比率:
0.39
交易活动:
48.19%
最大入金加载:
3.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.64
长期交易:
73 (35.27%)
短期交易:
134 (64.73%)
利润因子:
2.43
预期回报:
2.15 CHF
平均利润:
4.94 CHF
平均损失:
-5.75 CHF
最大连续失误:
3 (-38.23 CHF)
最大连续亏损:
-38.23 CHF (3)
每月增长:
2.22%
年度预测:
26.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.07 CHF
最大值:
38.23 CHF (2.78%)
相对跌幅:
结余:
2.82% (38.82 CHF)
净值:
5.00% (72.03 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|72
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|65
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|185
|AUDNZD
|85
|AUDCAD
|192
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|2.5K
|AUDCAD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.55 CHF
最差交易: -19 CHF
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +77.66 CHF
最大连续亏损: -38.23 CHF
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4418
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.04 × 1397
|
Tickmill-Live
|3.21 × 71
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
CI329AI
Account : only RAW or ECN with LOW Spread
Leverage : 1:500
Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
45%
2
11K
USD
USD
1.4K
CHF
CHF
49
100%
207
73%
48%
2.43
2.15
CHF
CHF
5%
1:500