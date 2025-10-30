信号部分
信号 / MetaTrader 5 / CI329AI
Andreas Beat Bauer

CI329AI

Andreas Beat Bauer
0条评论
可靠性
49
2 / 11K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 45%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
207
盈利交易:
153 (73.91%)
亏损交易:
54 (26.09%)
最好交易:
30.55 CHF
最差交易:
-18.66 CHF
毛利:
755.87 CHF (40 926 pips)
毛利亏损:
-310.72 CHF (16 026 pips)
最大连续赢利:
24 (77.66 CHF)
最大连续盈利:
77.66 CHF (24)
夏普比率:
0.39
交易活动:
48.19%
最大入金加载:
3.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.64
长期交易:
73 (35.27%)
短期交易:
134 (64.73%)
利润因子:
2.43
预期回报:
2.15 CHF
平均利润:
4.94 CHF
平均损失:
-5.75 CHF
最大连续失误:
3 (-38.23 CHF)
最大连续亏损:
-38.23 CHF (3)
每月增长:
2.22%
年度预测:
26.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.07 CHF
最大值:
38.23 CHF (2.78%)
相对跌幅:
结余:
2.82% (38.82 CHF)
净值:
5.00% (72.03 CHF)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 72
AUDNZD 70
AUDCAD 65
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 185
AUDNZD 85
AUDCAD 192
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 12K
AUDNZD 2.5K
AUDCAD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +30.55 CHF
最差交易: -19 CHF
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +77.66 CHF
最大连续亏损: -38.23 CHF

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4418
ICMarketsSC-MT5-4
3.04 × 1397
Tickmill-Live
3.21 × 71
FBS-Real
3.31 × 13
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
38 更多...
CI329AI

Account : only RAW or ECN with LOW Spread

Leverage : 1:500

Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency

没有评论
2025.12.23 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
