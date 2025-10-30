리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Forex.com-Live 536 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.38 × 29 PacificUnionLLC-Live 0.67 × 6 FusionMarkets-Live 1.00 × 6 VantageInternational-Live 3 1.38 × 26 TradeMaxGlobal-Live 1.50 × 14 PlexyTrade-Server01 1.50 × 2 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 itexsys-Platform 1.73 × 30 FPMarkets-Live 1.93 × 224 ICMarketsSC-MT5 2.23 × 124 Darwinex-Live 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 2.58 × 4420 FPMarketsLLC-Live 2.66 × 731 ICMarketsSC-MT5-4 3.04 × 1397 Tickmill-Live 3.21 × 75 FBS-Real 3.31 × 13 EBCFinancialGroupKY-Live01 3.50 × 4 RazeGlobalMarkets-Server 3.61 × 130 GOMarketsMU-Live 3.76 × 37 Exness-MT5Real8 3.79 × 57 Exness-MT5Real15 3.90 × 10 VantageInternational-Live 4.27 × 251 ICTrading-MT5-4 4.30 × 20 38 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오