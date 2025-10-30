시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / CI329AI
Andreas Beat Bauer

CI329AI

Andreas Beat Bauer
0 리뷰
안정성
53
2 / 11K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 47%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
220
이익 거래:
161 (73.18%)
손실 거래:
59 (26.82%)
최고의 거래:
30.55 CHF
최악의 거래:
-18.66 CHF
총 수익:
799.87 CHF (42 943 pips)
총 손실:
-334.45 CHF (17 189 pips)
연속 최대 이익:
24 (77.66 CHF)
연속 최대 이익:
77.66 CHF (24)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
56.95%
최대 입금량:
4.32%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
12.17
롱(주식매수):
74 (33.64%)
숏(주식차입매도):
146 (66.36%)
수익 요인:
2.39
기대수익:
2.12 CHF
평균 이익:
4.97 CHF
평균 손실:
-5.67 CHF
연속 최대 손실:
3 (-38.23 CHF)
연속 최대 손실:
-38.23 CHF (3)
월별 성장률:
1.65%
연간 예측:
20.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 CHF
최대한의:
38.23 CHF (2.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.82% (38.82 CHF)
자본금별:
12.58% (184.34 CHF)

배포

심볼 Sell Buy
AUDNZD 78
NZDCAD 73
AUDCAD 69
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDNZD 92
NZDCAD 190
AUDCAD 202
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDNZD 2.5K
NZDCAD 13K
AUDCAD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +30.55 CHF
최악의 거래: -19 CHF
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +77.66 CHF
연속 최대 손실: -38.23 CHF

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.00 × 6
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4420
FPMarketsLLC-Live
2.66 × 731
ICMarketsSC-MT5-4
3.04 × 1397
Tickmill-Live
3.21 × 75
FBS-Real
3.31 × 13
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
38 더...
CI329AI

Account : only RAW or ECN with LOW Spread

Leverage : 1:500

Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency

리뷰 없음
2025.12.23 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.