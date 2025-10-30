- 자본
- 축소
트레이드:
220
이익 거래:
161 (73.18%)
손실 거래:
59 (26.82%)
최고의 거래:
30.55 CHF
최악의 거래:
-18.66 CHF
총 수익:
799.87 CHF (42 943 pips)
총 손실:
-334.45 CHF (17 189 pips)
연속 최대 이익:
24 (77.66 CHF)
연속 최대 이익:
77.66 CHF (24)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
56.95%
최대 입금량:
4.32%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
12.17
롱(주식매수):
74 (33.64%)
숏(주식차입매도):
146 (66.36%)
수익 요인:
2.39
기대수익:
2.12 CHF
평균 이익:
4.97 CHF
평균 손실:
-5.67 CHF
연속 최대 손실:
3 (-38.23 CHF)
연속 최대 손실:
-38.23 CHF (3)
월별 성장률:
1.65%
연간 예측:
20.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 CHF
최대한의:
38.23 CHF (2.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.82% (38.82 CHF)
자본금별:
12.58% (184.34 CHF)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|78
|NZDCAD
|73
|AUDCAD
|69
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|92
|NZDCAD
|190
|AUDCAD
|202
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|2.5K
|NZDCAD
|13K
|AUDCAD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.55 CHF
최악의 거래: -19 CHF
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +77.66 CHF
연속 최대 손실: -38.23 CHF
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4420
|
FPMarketsLLC-Live
|2.66 × 731
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.04 × 1397
|
Tickmill-Live
|3.21 × 75
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
CI329AI
Account : only RAW or ECN with LOW Spread
Leverage : 1:500
Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency
