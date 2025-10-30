- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
132 (75.42%)
Loss Trade:
43 (24.57%)
Best Trade:
30.55 CHF
Worst Trade:
-18.66 CHF
Profitto lordo:
652.74 CHF (35 874 pips)
Perdita lorda:
-266.11 CHF (13 719 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (77.66 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
77.66 CHF (24)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
97.62%
Massimo carico di deposito:
0.23%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.11
Long Trade:
66 (37.71%)
Short Trade:
109 (62.29%)
Fattore di profitto:
2.45
Profitto previsto:
2.21 CHF
Profitto medio:
4.95 CHF
Perdita media:
-6.19 CHF
Massime perdite consecutive:
3 (-38.23 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-38.23 CHF (3)
Crescita mensile:
4.70%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 CHF
Massimale:
38.23 CHF (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CHF)
Per equità:
0.06% (0.78 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|63
|AUDNZD
|57
|AUDCAD
|55
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|159
|AUDNZD
|69
|AUDCAD
|173
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|2.1K
|AUDCAD
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.55 CHF
Worst Trade: -19 CHF
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +77.66 CHF
Massima perdita consecutiva: -38.23 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4418
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.06 × 1257
|
Tickmill-Live
|3.13 × 68
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.83 × 12
|
XMTrading-MT5 3
|4.92 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|5.00 × 1
Eclipse Swiss Scalper
Account : only RAW or ECN with LOW Spread
Leverage : 1:500
Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency
