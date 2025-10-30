SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Eclipse Swiss Scalper
Andreas Beat Bauer

Eclipse Swiss Scalper

Andreas Beat Bauer
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
132 (75.42%)
Loss Trade:
43 (24.57%)
Best Trade:
30.55 CHF
Worst Trade:
-18.66 CHF
Profitto lordo:
652.74 CHF (35 874 pips)
Perdita lorda:
-266.11 CHF (13 719 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (77.66 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
77.66 CHF (24)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
97.62%
Massimo carico di deposito:
0.23%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.11
Long Trade:
66 (37.71%)
Short Trade:
109 (62.29%)
Fattore di profitto:
2.45
Profitto previsto:
2.21 CHF
Profitto medio:
4.95 CHF
Perdita media:
-6.19 CHF
Massime perdite consecutive:
3 (-38.23 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-38.23 CHF (3)
Crescita mensile:
4.70%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 CHF
Massimale:
38.23 CHF (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CHF)
Per equità:
0.06% (0.78 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 63
AUDNZD 57
AUDCAD 55
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 159
AUDNZD 69
AUDCAD 173
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 11K
AUDNZD 2.1K
AUDCAD 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.55 CHF
Worst Trade: -19 CHF
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +77.66 CHF
Massima perdita consecutiva: -38.23 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4418
ICMarketsSC-MT5-4
3.06 × 1257
Tickmill-Live
3.13 × 68
FBS-Real
3.31 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
4.83 × 12
XMTrading-MT5 3
4.92 × 24
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
34 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Eclipse Swiss Scalper

Account : only RAW or ECN with LOW Spread

Leverage : 1:500

Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Eclipse Swiss Scalper
1000USD al mese
0%
0
0
USD
1.4K
CHF
44
100%
175
75%
98%
2.45
2.21
CHF
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.