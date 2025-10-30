SeñalesSecciones
Andreas Beat Bauer

CI329AI

Andreas Beat Bauer
Fiabilidad
49 semanas
2 / 11K USD
incremento desde 2025 45%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
207
Transacciones Rentables:
153 (73.91%)
Transacciones Irrentables:
54 (26.09%)
Mejor transacción:
30.55 CHF
Peor transacción:
-18.66 CHF
Beneficio Bruto:
755.87 CHF (40 926 pips)
Pérdidas Brutas:
-310.72 CHF (16 026 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (77.66 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
77.66 CHF (24)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
49.21%
Carga máxima del depósito:
3.10%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
11.64
Transacciones Largas:
73 (35.27%)
Transacciones Cortas:
134 (64.73%)
Factor de Beneficio:
2.43
Beneficio Esperado:
2.15 CHF
Beneficio medio:
4.94 CHF
Pérdidas medias:
-5.75 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-38.23 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.23 CHF (3)
Crecimiento al mes:
2.22%
Pronóstico anual:
26.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 CHF
Máxima:
38.23 CHF (2.78%)
Reducción relativa:
De balance:
2.82% (38.82 CHF)
De fondos:
5.00% (72.03 CHF)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 72
AUDNZD 70
AUDCAD 65
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 185
AUDNZD 85
AUDCAD 192
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 12K
AUDNZD 2.5K
AUDCAD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.55 CHF
Peor transacción: -19 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +77.66 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -38.23 CHF

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4418
ICMarketsSC-MT5-4
3.04 × 1397
Tickmill-Live
3.21 × 71
FBS-Real
3.31 × 13
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
otros 38...
CI329AI

Account : only RAW or ECN with LOW Spread

Leverage : 1:500

Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency

No hay comentarios
2025.12.23 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CI329AI
30 USD al mes
45%
2
11K
USD
1.4K
CHF
49
100%
207
73%
49%
2.43
2.15
CHF
5%
1:500
