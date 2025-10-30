- Incremento
Total de Trades:
207
Transacciones Rentables:
153 (73.91%)
Transacciones Irrentables:
54 (26.09%)
Mejor transacción:
30.55 CHF
Peor transacción:
-18.66 CHF
Beneficio Bruto:
755.87 CHF (40 926 pips)
Pérdidas Brutas:
-310.72 CHF (16 026 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (77.66 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
77.66 CHF (24)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
49.21%
Carga máxima del depósito:
3.10%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
11.64
Transacciones Largas:
73 (35.27%)
Transacciones Cortas:
134 (64.73%)
Factor de Beneficio:
2.43
Beneficio Esperado:
2.15 CHF
Beneficio medio:
4.94 CHF
Pérdidas medias:
-5.75 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-38.23 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.23 CHF (3)
Crecimiento al mes:
2.22%
Pronóstico anual:
26.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 CHF
Máxima:
38.23 CHF (2.78%)
Reducción relativa:
De balance:
2.82% (38.82 CHF)
De fondos:
5.00% (72.03 CHF)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|72
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|65
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|185
|AUDNZD
|85
|AUDCAD
|192
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|2.5K
|AUDCAD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.55 CHF
Peor transacción: -19 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +77.66 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -38.23 CHF
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4418
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.04 × 1397
|
Tickmill-Live
|3.21 × 71
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
otros 38...
CI329AI
Account : only RAW or ECN with LOW Spread
Leverage : 1:500
Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
45%
2
11K
USD
USD
1.4K
CHF
CHF
49
100%
207
73%
49%
2.43
2.15
CHF
CHF
5%
1:500