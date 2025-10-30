- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
208
Gewinntrades:
154 (74.03%)
Verlusttrades:
54 (25.96%)
Bester Trade:
30.55 CHF
Schlechtester Trade:
-18.66 CHF
Bruttoprofit:
760.50 CHF (41 226 pips)
Bruttoverlust:
-310.82 CHF (16 026 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (77.66 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
77.66 CHF (24)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
50.24%
Max deposit load:
3.10%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
11.76
Long-Positionen:
73 (35.10%)
Short-Positionen:
135 (64.90%)
Profit-Faktor:
2.45
Mathematische Gewinnerwartung:
2.16 CHF
Durchschnittlicher Profit:
4.94 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-5.76 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-38.23 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38.23 CHF (3)
Wachstum pro Monat :
1.20%
Jahresprognose:
14.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 CHF
Maximaler:
38.23 CHF (2.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.82% (38.82 CHF)
Kapital:
5.00% (72.03 CHF)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|72
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|66
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|185
|AUDNZD
|85
|AUDCAD
|196
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|2.5K
|AUDCAD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.55 CHF
Schlechtester Trade: -19 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.66 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -38.23 CHF
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|2.50 × 695
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4418
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.04 × 1397
|
Tickmill-Live
|3.19 × 72
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
CI329AI
Account : only RAW or ECN with LOW Spread
Leverage : 1:500
Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency
Keine Bewertungen
