Andreas Beat Bauer

CI329AI

Andreas Beat Bauer
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
52 Wochen
2 / 11K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 45%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
208
Gewinntrades:
154 (74.03%)
Verlusttrades:
54 (25.96%)
Bester Trade:
30.55 CHF
Schlechtester Trade:
-18.66 CHF
Bruttoprofit:
760.50 CHF (41 226 pips)
Bruttoverlust:
-310.82 CHF (16 026 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (77.66 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
77.66 CHF (24)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
50.24%
Max deposit load:
3.10%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
11.76
Long-Positionen:
73 (35.10%)
Short-Positionen:
135 (64.90%)
Profit-Faktor:
2.45
Mathematische Gewinnerwartung:
2.16 CHF
Durchschnittlicher Profit:
4.94 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-5.76 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-38.23 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38.23 CHF (3)
Wachstum pro Monat :
1.20%
Jahresprognose:
14.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 CHF
Maximaler:
38.23 CHF (2.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.82% (38.82 CHF)
Kapital:
5.00% (72.03 CHF)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 72
AUDNZD 70
AUDCAD 66
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 185
AUDNZD 85
AUDCAD 196
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 12K
AUDNZD 2.5K
AUDCAD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.55 CHF
Schlechtester Trade: -19 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.66 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -38.23 CHF

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
Darwinex-Live
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 695
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4418
ICMarketsSC-MT5-4
3.04 × 1397
Tickmill-Live
3.19 × 72
FBS-Real
3.31 × 13
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
noch 38 ...
CI329AI

Account : only RAW or ECN with LOW Spread

Leverage : 1:500

Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency

Keine Bewertungen
2025.12.23 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CI329AI
30 USD pro Monat
45%
2
11K
USD
1.5K
CHF
52
100%
208
74%
50%
2.44
2.16
CHF
5%
1:500
