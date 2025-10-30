SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Eclipse Swiss Scalper
Andreas Beat Bauer

Eclipse Swiss Scalper

Andreas Beat Bauer
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
132 (75.42%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (24.57%)
En iyi işlem:
30.55 CHF
En kötü işlem:
-18.66 CHF
Brüt kâr:
652.74 CHF (35 874 pips)
Brüt zarar:
-266.11 CHF (13 719 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (77.66 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
77.66 CHF (24)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
98.70%
Maks. mevduat yükü:
0.23%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.11
Alış işlemleri:
66 (37.71%)
Satış işlemleri:
109 (62.29%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
2.21 CHF
Ortalama kâr:
4.95 CHF
Ortalama zarar:
-6.19 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-38.23 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-38.23 CHF (3)
Aylık büyüme:
4.70%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 CHF
Maksimum:
38.23 CHF (2.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CHF)
Varlığa göre:
0.06% (0.78 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 63
AUDNZD 57
AUDCAD 55
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 159
AUDNZD 69
AUDCAD 173
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 11K
AUDNZD 2.1K
AUDCAD 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.55 CHF
En kötü işlem: -19 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +77.66 CHF
Maksimum ardışık zarar: -38.23 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4418
ICMarketsSC-MT5-4
3.06 × 1257
Tickmill-Live
3.13 × 68
FBS-Real
3.31 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
4.83 × 12
XMTrading-MT5 3
4.92 × 24
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
Eclipse Swiss Scalper

Account : only RAW or ECN with LOW Spread

Leverage : 1:500

Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Eclipse Swiss Scalper
Ayda 1000 USD
0%
0
0
USD
1.4K
CHF
44
100%
175
75%
99%
2.45
2.21
CHF
0%
1:500
Kopyala

