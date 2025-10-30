- Büyüme
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
132 (75.42%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (24.57%)
En iyi işlem:
30.55 CHF
En kötü işlem:
-18.66 CHF
Brüt kâr:
652.74 CHF (35 874 pips)
Brüt zarar:
-266.11 CHF (13 719 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (77.66 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
77.66 CHF (24)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
98.70%
Maks. mevduat yükü:
0.23%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.11
Alış işlemleri:
66 (37.71%)
Satış işlemleri:
109 (62.29%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
2.21 CHF
Ortalama kâr:
4.95 CHF
Ortalama zarar:
-6.19 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-38.23 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-38.23 CHF (3)
Aylık büyüme:
4.70%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 CHF
Maksimum:
38.23 CHF (2.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CHF)
Varlığa göre:
0.06% (0.78 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|63
|AUDNZD
|57
|AUDCAD
|55
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|159
|AUDNZD
|69
|AUDCAD
|173
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|2.1K
|AUDCAD
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.55 CHF
En kötü işlem: -19 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +77.66 CHF
Maksimum ardışık zarar: -38.23 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4418
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.06 × 1257
|
Tickmill-Live
|3.13 × 68
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.83 × 12
|
XMTrading-MT5 3
|4.92 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|5.00 × 1
Eclipse Swiss Scalper
Account : only RAW or ECN with LOW Spread
Leverage : 1:500
Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency
