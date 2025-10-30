- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
153 (73.91%)
Убыточных трейдов:
54 (26.09%)
Лучший трейд:
30.55 CHF
Худший трейд:
-18.66 CHF
Общая прибыль:
755.87 CHF (40 926 pips)
Общий убыток:
-310.72 CHF (16 026 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (77.66 CHF)
Макс. прибыль в серии:
77.66 CHF (24)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
46.19%
Макс. загрузка депозита:
3.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.64
Длинных трейдов:
73 (35.27%)
Коротких трейдов:
134 (64.73%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
2.15 CHF
Средняя прибыль:
4.94 CHF
Средний убыток:
-5.75 CHF
Макс. серия проигрышей:
3 (-38.23 CHF)
Макс. убыток в серии:
-38.23 CHF (3)
Прирост в месяц:
2.22%
Годовой прогноз:
26.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 CHF
Максимальная:
38.23 CHF (2.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.82% (38.82 CHF)
По эквити:
5.00% (72.03 CHF)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|72
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|65
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|185
|AUDNZD
|85
|AUDCAD
|192
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|2.5K
|AUDCAD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.55 CHF
Худший трейд: -19 CHF
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +77.66 CHF
Макс. убыток в серии: -38.23 CHF
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4418
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.04 × 1397
|
Tickmill-Live
|3.21 × 71
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
еще 38...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
CI329AI
Account : only RAW or ECN with LOW Spread
Leverage : 1:500
Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
45%
2
11K
USD
USD
1.4K
CHF
CHF
49
100%
207
73%
46%
2.43
2.15
CHF
CHF
5%
1:500