СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CI329AI
Andreas Beat Bauer

CI329AI

Andreas Beat Bauer
0 отзывов
Надежность
49 недель
2 / 11K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 45%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
153 (73.91%)
Убыточных трейдов:
54 (26.09%)
Лучший трейд:
30.55 CHF
Худший трейд:
-18.66 CHF
Общая прибыль:
755.87 CHF (40 926 pips)
Общий убыток:
-310.72 CHF (16 026 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (77.66 CHF)
Макс. прибыль в серии:
77.66 CHF (24)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
46.19%
Макс. загрузка депозита:
3.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.64
Длинных трейдов:
73 (35.27%)
Коротких трейдов:
134 (64.73%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
2.15 CHF
Средняя прибыль:
4.94 CHF
Средний убыток:
-5.75 CHF
Макс. серия проигрышей:
3 (-38.23 CHF)
Макс. убыток в серии:
-38.23 CHF (3)
Прирост в месяц:
2.22%
Годовой прогноз:
26.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 CHF
Максимальная:
38.23 CHF (2.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.82% (38.82 CHF)
По эквити:
5.00% (72.03 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 72
AUDNZD 70
AUDCAD 65
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 185
AUDNZD 85
AUDCAD 192
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 12K
AUDNZD 2.5K
AUDCAD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.55 CHF
Худший трейд: -19 CHF
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +77.66 CHF
Макс. убыток в серии: -38.23 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4418
ICMarketsSC-MT5-4
3.04 × 1397
Tickmill-Live
3.21 × 71
FBS-Real
3.31 × 13
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
еще 38...
CI329AI

Account : only RAW or ECN with LOW Spread

Leverage : 1:500

Minimum Capital : 500 CHF or other Base Currency

Нет отзывов
2025.12.23 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CI329AI
30 USD в месяц
45%
2
11K
USD
1.4K
CHF
49
100%
207
73%
46%
2.43
2.15
CHF
5%
1:500
Копировать

