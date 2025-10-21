- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
89 (68.99%)
損失トレード:
40 (31.01%)
ベストトレード:
92.53 USD
最悪のトレード:
-80.44 USD
総利益:
510.80 USD (18 682 pips)
総損失:
-446.79 USD (8 501 pips)
最大連続の勝ち:
23 (150.51 USD)
最大連続利益:
150.51 USD (23)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
10.80%
最大入金額:
21.41%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.37
長いトレード:
74 (57.36%)
短いトレード:
55 (42.64%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
5.74 USD
平均損失:
-11.17 USD
最大連続の負け:
9 (-112.10 USD)
最大連続損失:
-116.08 USD (4)
月間成長:
4.79%
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
101.29 USD
最大の:
174.26 USD (16.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.18% (174.26 USD)
エクイティによる:
17.25% (174.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|13
|AUDNZD
|7
|GBPAUD
|7
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|4
|EURAUD
|3
|EURGBP
|2
|EURNZD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|217
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|-25
|AUDNZD
|-39
|GBPAUD
|50
|NZDUSD
|11
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|-135
|EURGBP
|-8
|EURNZD
|-10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|29
|GBPUSD
|-112
|AUDNZD
|-793
|GBPAUD
|557
|NZDUSD
|105
|AUDUSD
|69
|EURAUD
|-1.9K
|EURGBP
|-30
|EURNZD
|-212
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +92.53 USD
最悪のトレード: -80 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +150.51 USD
最大連続損失: -112.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live27
|0.31 × 178
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live24
|0.81 × 834
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 171
|
Exness-Real17
|1.00 × 196
|
ICMarketsSC-Live26
|1.03 × 2006
|
ICMarketsSC-Live25
|1.21 × 817
|
ICMarketsSC-Live16
|1.35 × 150
|
RoboForex-ECN-2
|1.40 × 747
UpperTradeFX – XAUUSD Automated System
Professional fully automated EA designed for stable long-term growth on Gold.
Key Features
- Fully automated trading for XAUUSD
- Built-in Stop Loss on every position
- Dynamic lot scaling as equity grows
- Low and controlled drawdown
- Smooth, steady growth approach
- Works with any reliable, tight-spread broker
Requirements
- Minimum balance: $100
- Symbol: XAUUSD
- Best performance: fast execution + low spreads
have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.
Community & Platforms
Telegram: @UpperTradeFX
More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx
