シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / UpperTradeFX GOLD
Anesh Abdi Mohamed

UpperTradeFX GOLD

Anesh Abdi Mohamed
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
89 (68.99%)
損失トレード:
40 (31.01%)
ベストトレード:
92.53 USD
最悪のトレード:
-80.44 USD
総利益:
510.80 USD (18 682 pips)
総損失:
-446.79 USD (8 501 pips)
最大連続の勝ち:
23 (150.51 USD)
最大連続利益:
150.51 USD (23)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
10.80%
最大入金額:
21.41%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.37
長いトレード:
74 (57.36%)
短いトレード:
55 (42.64%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
5.74 USD
平均損失:
-11.17 USD
最大連続の負け:
9 (-112.10 USD)
最大連続損失:
-116.08 USD (4)
月間成長:
4.79%
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
101.29 USD
最大の:
174.26 USD (16.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.18% (174.26 USD)
エクイティによる:
17.25% (174.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 72
EURUSD 15
GBPUSD 13
AUDNZD 7
GBPAUD 7
NZDUSD 4
AUDUSD 4
EURAUD 3
EURGBP 2
EURNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 217
EURUSD -3
GBPUSD -25
AUDNZD -39
GBPAUD 50
NZDUSD 11
AUDUSD 6
EURAUD -135
EURGBP -8
EURNZD -10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 29
GBPUSD -112
AUDNZD -793
GBPAUD 557
NZDUSD 105
AUDUSD 69
EURAUD -1.9K
EURGBP -30
EURNZD -212
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +92.53 USD
最悪のトレード: -80 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +150.51 USD
最大連続損失: -112.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 7
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live27
0.31 × 178
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 834
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 171
Exness-Real17
1.00 × 196
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 2006
ICMarketsSC-Live25
1.21 × 817
ICMarketsSC-Live16
1.35 × 150
RoboForex-ECN-2
1.40 × 747
63 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

UpperTradeFX – XAUUSD Automated System

Professional fully automated EA designed for stable long-term growth on Gold.

Key Features

  • Fully automated trading for XAUUSD
  • Built-in Stop Loss on every position
  • Dynamic lot scaling as equity grows
  • Low and controlled drawdown
  • Smooth, steady growth approach
  • Works with any reliable, tight-spread broker

Requirements

  • Minimum balance: $100
  • Symbol: XAUUSD
  • Best performance: fast execution + low spreads

have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.

Community & Platforms

Telegram: @UpperTradeFX

More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx


レビューなし
2025.11.25 23:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 22:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 07:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 03:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 22:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 21:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 22:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 22:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.21 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
UpperTradeFX GOLD
30 USD/月
7%
0
0
USD
1K
USD
10
75%
129
68%
11%
1.14
0.50
USD
17%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください