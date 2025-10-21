- 자본
- 축소
트레이드:
141
이익 거래:
99 (70.21%)
손실 거래:
42 (29.79%)
최고의 거래:
92.53 USD
최악의 거래:
-80.44 USD
총 수익:
551.66 USD (19 824 pips)
총 손실:
-450.16 USD (8 575 pips)
연속 최대 이익:
23 (150.51 USD)
연속 최대 이익:
150.51 USD (23)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
9.14%
최대 입금량:
21.41%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.58
롱(주식매수):
80 (56.74%)
숏(주식차입매도):
61 (43.26%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
0.72 USD
평균 이익:
5.57 USD
평균 손실:
-10.72 USD
연속 최대 손실:
9 (-112.10 USD)
연속 최대 손실:
-116.08 USD (4)
월별 성장률:
9.57%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
101.29 USD
최대한의:
174.26 USD (16.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.18% (174.26 USD)
자본금별:
17.25% (174.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|13
|AUDNZD
|7
|GBPAUD
|7
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|4
|EURAUD
|3
|EURGBP
|2
|EURNZD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|254
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|-25
|AUDNZD
|-39
|GBPAUD
|50
|NZDUSD
|11
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|-135
|EURGBP
|-8
|EURNZD
|-10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|29
|GBPUSD
|-112
|AUDNZD
|-793
|GBPAUD
|557
|NZDUSD
|105
|AUDUSD
|69
|EURAUD
|-1.9K
|EURGBP
|-30
|EURNZD
|-212
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +92.53 USD
최악의 거래: -80 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +150.51 USD
연속 최대 손실: -112.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 16
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live27
|0.31 × 178
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live24
|0.81 × 834
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 171
|
Exness-Real17
|1.00 × 196
|
ICMarketsSC-Live26
|1.03 × 2006
|
ICMarketsSC-Live25
|1.21 × 817
|
ICMarketsSC-Live16
|1.35 × 150
|
RoboForex-ECN-2
|1.40 × 747
UpperTradeFX – XAUUSD Automated System
Professional fully automated EA designed for stable long-term growth on Gold.
Key Features
- Fully automated trading for XAUUSD
- Built-in Stop Loss on every position
- Dynamic lot scaling as equity grows
- Low and controlled drawdown
- Smooth, steady growth approach
- Works with any reliable, tight-spread broker
Requirements
- Minimum balance: $100
- Symbol: XAUUSD
- Best performance: fast execution + low spreads
have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.
For inquiries, contact me on Telegram: https://t.me/UpperTradeFX
More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
11
78%
141
70%
9%
1.22
0.72
USD
USD
17%
1:500