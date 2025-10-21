SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / UpperTradeFX GOLD
Anesh Abdi Mohamed

UpperTradeFX GOLD

Anesh Abdi Mohamed
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
89 (68.99%)
Negociações com perda:
40 (31.01%)
Melhor negociação:
92.53 USD
Pior negociação:
-80.44 USD
Lucro bruto:
510.80 USD (18 682 pips)
Perda bruta:
-446.79 USD (8 501 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (150.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
150.51 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
10.80%
Depósito máximo carregado:
21.41%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.37
Negociações longas:
74 (57.36%)
Negociações curtas:
55 (42.64%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
5.74 USD
Perda média:
-11.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-112.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-116.08 USD (4)
Crescimento mensal:
4.79%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
101.29 USD
Máximo:
174.26 USD (16.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.18% (174.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.25% (174.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 72
EURUSD 15
GBPUSD 13
AUDNZD 7
GBPAUD 7
NZDUSD 4
AUDUSD 4
EURAUD 3
EURGBP 2
EURNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 217
EURUSD -3
GBPUSD -25
AUDNZD -39
GBPAUD 50
NZDUSD 11
AUDUSD 6
EURAUD -135
EURGBP -8
EURNZD -10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 29
GBPUSD -112
AUDNZD -793
GBPAUD 557
NZDUSD 105
AUDUSD 69
EURAUD -1.9K
EURGBP -30
EURNZD -212
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +92.53 USD
Pior negociação: -80 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +150.51 USD
Máxima perda consecutiva: -112.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 7
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live27
0.31 × 178
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 834
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 171
Exness-Real17
1.00 × 196
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 2006
ICMarketsSC-Live25
1.21 × 817
ICMarketsSC-Live16
1.35 × 150
RoboForex-ECN-2
1.40 × 747
63 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

UpperTradeFX – XAUUSD Automated System

Professional fully automated EA designed for stable long-term growth on Gold.

Key Features

  • Fully automated trading for XAUUSD
  • Built-in Stop Loss on every position
  • Dynamic lot scaling as equity grows
  • Low and controlled drawdown
  • Smooth, steady growth approach
  • Works with any reliable, tight-spread broker

Requirements

  • Minimum balance: $100
  • Symbol: XAUUSD
  • Best performance: fast execution + low spreads

have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.

Community & Platforms

Telegram: @UpperTradeFX

More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx


Sem comentários
2025.11.25 23:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 22:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 07:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 03:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 22:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 21:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 22:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 22:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.21 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
UpperTradeFX GOLD
30 USD por mês
7%
0
0
USD
1K
USD
10
75%
129
68%
11%
1.14
0.50
USD
17%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.