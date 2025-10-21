СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / UpperTradeFX GOLD
Anesh Abdi Mohamed

UpperTradeFX GOLD

Anesh Abdi Mohamed
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
89 (68.99%)
Убыточных трейдов:
40 (31.01%)
Лучший трейд:
92.53 USD
Худший трейд:
-80.44 USD
Общая прибыль:
510.80 USD (18 682 pips)
Общий убыток:
-446.79 USD (8 501 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (150.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.51 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
10.80%
Макс. загрузка депозита:
21.41%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
74 (57.36%)
Коротких трейдов:
55 (42.64%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
5.74 USD
Средний убыток:
-11.17 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-112.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-116.08 USD (4)
Прирост в месяц:
4.79%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.29 USD
Максимальная:
174.26 USD (16.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.18% (174.26 USD)
По эквити:
17.25% (174.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 72
EURUSD 15
GBPUSD 13
AUDNZD 7
GBPAUD 7
NZDUSD 4
AUDUSD 4
EURAUD 3
EURGBP 2
EURNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 217
EURUSD -3
GBPUSD -25
AUDNZD -39
GBPAUD 50
NZDUSD 11
AUDUSD 6
EURAUD -135
EURGBP -8
EURNZD -10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 29
GBPUSD -112
AUDNZD -793
GBPAUD 557
NZDUSD 105
AUDUSD 69
EURAUD -1.9K
EURGBP -30
EURNZD -212
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +92.53 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +150.51 USD
Макс. убыток в серии: -112.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 7
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live27
0.31 × 178
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 834
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 171
Exness-Real17
1.00 × 196
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 2006
ICMarketsSC-Live25
1.21 × 817
ICMarketsSC-Live16
1.35 × 150
RoboForex-ECN-2
1.40 × 747
UpperTradeFX – XAUUSD Automated System

Professional fully automated EA designed for stable long-term growth on Gold.

Key Features

  • Fully automated trading for XAUUSD
  • Built-in Stop Loss on every position
  • Dynamic lot scaling as equity grows
  • Low and controlled drawdown
  • Smooth, steady growth approach
  • Works with any reliable, tight-spread broker

Requirements

  • Minimum balance: $100
  • Symbol: XAUUSD
  • Best performance: fast execution + low spreads

have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.

Community & Platforms

Telegram: @UpperTradeFX

More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx


Нет отзывов
2025.11.25 23:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 22:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 07:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 03:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 22:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 21:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 22:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 22:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.21 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.