- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
129
盈利交易:
89 (68.99%)
亏损交易:
40 (31.01%)
最好交易:
92.53 USD
最差交易:
-80.44 USD
毛利:
510.80 USD (18 682 pips)
毛利亏损:
-446.79 USD (8 501 pips)
最大连续赢利:
23 (150.51 USD)
最大连续盈利:
150.51 USD (23)
夏普比率:
0.04
交易活动:
10.80%
最大入金加载:
21.41%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.37
长期交易:
74 (57.36%)
短期交易:
55 (42.64%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
5.74 USD
平均损失:
-11.17 USD
最大连续失误:
9 (-112.10 USD)
最大连续亏损:
-116.08 USD (4)
每月增长:
4.79%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
101.29 USD
最大值:
174.26 USD (16.18%)
相对跌幅:
结余:
16.18% (174.26 USD)
净值:
17.25% (174.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|13
|AUDNZD
|7
|GBPAUD
|7
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|4
|EURAUD
|3
|EURGBP
|2
|EURNZD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|217
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|-25
|AUDNZD
|-39
|GBPAUD
|50
|NZDUSD
|11
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|-135
|EURGBP
|-8
|EURNZD
|-10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|29
|GBPUSD
|-112
|AUDNZD
|-793
|GBPAUD
|557
|NZDUSD
|105
|AUDUSD
|69
|EURAUD
|-1.9K
|EURGBP
|-30
|EURNZD
|-212
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +92.53 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +150.51 USD
最大连续亏损: -112.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live27
|0.31 × 178
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live24
|0.81 × 834
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 171
|
Exness-Real17
|1.00 × 196
|
ICMarketsSC-Live26
|1.03 × 2006
|
ICMarketsSC-Live25
|1.21 × 817
|
ICMarketsSC-Live16
|1.35 × 150
|
RoboForex-ECN-2
|1.40 × 747
UpperTradeFX – XAUUSD Automated System
Professional fully automated EA designed for stable long-term growth on Gold.
Key Features
- Fully automated trading for XAUUSD
- Built-in Stop Loss on every position
- Dynamic lot scaling as equity grows
- Low and controlled drawdown
- Smooth, steady growth approach
- Works with any reliable, tight-spread broker
Requirements
- Minimum balance: $100
- Symbol: XAUUSD
- Best performance: fast execution + low spreads
have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.
Community & Platforms
Telegram: @UpperTradeFX
More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx
