Anesh Abdi Mohamed

UpperTradeFX GOLD

Anesh Abdi Mohamed
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
129
盈利交易:
89 (68.99%)
亏损交易:
40 (31.01%)
最好交易:
92.53 USD
最差交易:
-80.44 USD
毛利:
510.80 USD (18 682 pips)
毛利亏损:
-446.79 USD (8 501 pips)
最大连续赢利:
23 (150.51 USD)
最大连续盈利:
150.51 USD (23)
夏普比率:
0.04
交易活动:
10.80%
最大入金加载:
21.41%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.37
长期交易:
74 (57.36%)
短期交易:
55 (42.64%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
5.74 USD
平均损失:
-11.17 USD
最大连续失误:
9 (-112.10 USD)
最大连续亏损:
-116.08 USD (4)
每月增长:
4.79%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
101.29 USD
最大值:
174.26 USD (16.18%)
相对跌幅:
结余:
16.18% (174.26 USD)
净值:
17.25% (174.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 72
EURUSD 15
GBPUSD 13
AUDNZD 7
GBPAUD 7
NZDUSD 4
AUDUSD 4
EURAUD 3
EURGBP 2
EURNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 217
EURUSD -3
GBPUSD -25
AUDNZD -39
GBPAUD 50
NZDUSD 11
AUDUSD 6
EURAUD -135
EURGBP -8
EURNZD -10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 29
GBPUSD -112
AUDNZD -793
GBPAUD 557
NZDUSD 105
AUDUSD 69
EURAUD -1.9K
EURGBP -30
EURNZD -212
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +92.53 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +150.51 USD
最大连续亏损: -112.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 7
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live27
0.31 × 178
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 834
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 171
Exness-Real17
1.00 × 196
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 2006
ICMarketsSC-Live25
1.21 × 817
ICMarketsSC-Live16
1.35 × 150
RoboForex-ECN-2
1.40 × 747
63 更多...
UpperTradeFX – XAUUSD Automated System

Professional fully automated EA designed for stable long-term growth on Gold.

Key Features

  • Fully automated trading for XAUUSD
  • Built-in Stop Loss on every position
  • Dynamic lot scaling as equity grows
  • Low and controlled drawdown
  • Smooth, steady growth approach
  • Works with any reliable, tight-spread broker

Requirements

  • Minimum balance: $100
  • Symbol: XAUUSD
  • Best performance: fast execution + low spreads

have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.

Community & Platforms

Telegram: @UpperTradeFX

More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx


2025.11.25 23:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 22:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 07:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 03:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 22:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 21:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 22:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 22:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.21 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
UpperTradeFX GOLD
每月30 USD
7%
0
0
USD
1K
USD
10
75%
129
68%
11%
1.14
0.50
USD
17%
1:500
