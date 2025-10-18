- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
73
利益トレード:
30 (41.09%)
損失トレード:
43 (58.90%)
ベストトレード:
1 656.00 USD
最悪のトレード:
-925.98 USD
総利益:
27 989.98 USD (120 034 pips)
総損失:
-23 998.13 USD (85 415 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3 304.49 USD)
最大連続利益:
4 766.87 USD (3)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
24.55%
最大入金額:
5.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.80
長いトレード:
53 (72.60%)
短いトレード:
20 (27.40%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
54.68 USD
平均利益:
933.00 USD
平均損失:
-558.10 USD
最大連続の負け:
7 (-4 659.90 USD)
最大連続損失:
-4 659.90 USD (7)
月間成長:
3.88%
年間予想:
47.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
117.09 USD
最大の:
5 007.64 USD (41.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.16% (4 659.90 USD)
エクイティによる:
4.50% (773.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4K
|GBPUSD
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|35K
|GBPUSD
|-845
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 656.00 USD
最悪のトレード: -926 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +3 304.49 USD
最大連続損失: -4 659.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
GGWP は、XAUUSD（ゴールド） のブレイクアウトを狙う手動取引戦略です。
明確さと規律を重視したシステムで、あなたの最高のセカンドオピニオンになるかもしれません。
H4・H1時間足でサポートとレジスタンスを分析し、モメンタム確認後にエントリー。
Buy Stop と Sell Stop を同時に設定するダブルオーダー方式で、どちらの方向にも順応します。
固定の 1:2 リスクリワード比、自動売買・マーチン・グリッドなし。
明確さと規律を重視したシステムで、あなたの最高のセカンドオピニオンになるかもしれません。
to moderator i have fixed SL/TP in pips so judging it by growth is not a proper way to measure
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
38%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
17
0%
73
41%
25%
1.16
54.68
USD
USD
22%
1:50