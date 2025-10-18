シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GGWP
Alan Anggarakusuma

GGWP

Alan Anggarakusuma
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 38%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
73
利益トレード:
30 (41.09%)
損失トレード:
43 (58.90%)
ベストトレード:
1 656.00 USD
最悪のトレード:
-925.98 USD
総利益:
27 989.98 USD (120 034 pips)
総損失:
-23 998.13 USD (85 415 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3 304.49 USD)
最大連続利益:
4 766.87 USD (3)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
24.55%
最大入金額:
5.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.80
長いトレード:
53 (72.60%)
短いトレード:
20 (27.40%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
54.68 USD
平均利益:
933.00 USD
平均損失:
-558.10 USD
最大連続の負け:
7 (-4 659.90 USD)
最大連続損失:
-4 659.90 USD (7)
月間成長:
3.88%
年間予想:
47.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
117.09 USD
最大の:
5 007.64 USD (41.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.16% (4 659.90 USD)
エクイティによる:
4.50% (773.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 72
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4K
GBPUSD -9
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 35K
GBPUSD -845
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 656.00 USD
最悪のトレード: -926 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +3 304.49 USD
最大連続損失: -4 659.90 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
269 より多く...
GGWP は、XAUUSD（ゴールド） のブレイクアウトを狙う手動取引戦略です。
H4・H1時間足でサポートとレジスタンスを分析し、モメンタム確認後にエントリー。
Buy StopSell Stop を同時に設定するダブルオーダー方式で、どちらの方向にも順応します。
固定の 1:2 リスクリワード比、自動売買・マーチン・グリッドなし。
明確さと規律を重視したシステムで、あなたの最高のセカンドオピニオンになるかもしれません。
レビューなし
2025.11.21 14:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 05:14 2025.10.29 05:14:10  

to moderator i have fixed SL/TP in pips so judging it by growth is not a proper way to measure

2025.10.29 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GGWP
30 USD/月
38%
0
0
USD
29K
USD
17
0%
73
41%
25%
1.16
54.68
USD
22%
1:50
コピー

