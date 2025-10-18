SeñalesSecciones
Alan Anggarakusuma

GGWP

Alan Anggarakusuma
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 38%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
73
Transacciones Rentables:
30 (41.09%)
Transacciones Irrentables:
43 (58.90%)
Mejor transacción:
1 656.00 USD
Peor transacción:
-925.98 USD
Beneficio Bruto:
27 989.98 USD (120 034 pips)
Pérdidas Brutas:
-23 998.13 USD (85 415 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3 304.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 766.87 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
24.55%
Carga máxima del depósito:
5.52%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.80
Transacciones Largas:
53 (72.60%)
Transacciones Cortas:
20 (27.40%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
54.68 USD
Beneficio medio:
933.00 USD
Pérdidas medias:
-558.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-4 659.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 659.90 USD (7)
Crecimiento al mes:
3.88%
Pronóstico anual:
47.13%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
117.09 USD
Máxima:
5 007.64 USD (41.60%)
Reducción relativa:
De balance:
22.16% (4 659.90 USD)
De fondos:
4.50% (773.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 72
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4K
GBPUSD -9
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 35K
GBPUSD -845
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 656.00 USD
Peor transacción: -926 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +3 304.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 659.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
otros 269...
GGWP es una estrategia manual de ruptura para XAUUSD (oro).
Opera en marcos H4 y H1, basada en soporte, resistencia y confirmación de impulso.
Usa órdenes Buy Stop y Sell Stop con una relación riesgo/beneficio 1:2 fija.
Sin automatización, martingala ni grid.
Claridad y disciplina hacen de GGWP tu mejor segunda opinión.
No hay comentarios
2025.11.21 14:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 05:14 2025.10.29 05:14:10  

to moderator i have fixed SL/TP in pips so judging it by growth is not a proper way to measure

2025.10.29 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
