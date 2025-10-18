- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
73
Transacciones Rentables:
30 (41.09%)
Transacciones Irrentables:
43 (58.90%)
Mejor transacción:
1 656.00 USD
Peor transacción:
-925.98 USD
Beneficio Bruto:
27 989.98 USD (120 034 pips)
Pérdidas Brutas:
-23 998.13 USD (85 415 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3 304.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 766.87 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
24.55%
Carga máxima del depósito:
5.52%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.80
Transacciones Largas:
53 (72.60%)
Transacciones Cortas:
20 (27.40%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
54.68 USD
Beneficio medio:
933.00 USD
Pérdidas medias:
-558.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-4 659.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 659.90 USD (7)
Crecimiento al mes:
3.88%
Pronóstico anual:
47.13%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
117.09 USD
Máxima:
5 007.64 USD (41.60%)
Reducción relativa:
De balance:
22.16% (4 659.90 USD)
De fondos:
4.50% (773.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4K
|GBPUSD
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|35K
|GBPUSD
|-845
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 656.00 USD
Peor transacción: -926 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +3 304.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 659.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
otros 269...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
GGWP es una estrategia manual de ruptura para XAUUSD (oro).
Opera en marcos H4 y H1, basada en soporte, resistencia y confirmación de impulso.
Usa órdenes Buy Stop y Sell Stop con una relación riesgo/beneficio 1:2 fija.
Sin automatización, martingala ni grid.
Claridad y disciplina hacen de GGWP tu mejor segunda opinión.
No hay comentarios
to moderator i have fixed SL/TP in pips so judging it by growth is not a proper way to measure
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
38%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
17
0%
73
41%
25%
1.16
54.68
USD
USD
22%
1:50