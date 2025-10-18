- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
30 (42.25%)
Убыточных трейдов:
41 (57.75%)
Лучший трейд:
1 656.00 USD
Худший трейд:
-925.98 USD
Общая прибыль:
27 989.98 USD (120 034 pips)
Общий убыток:
-22 382.13 USD (81 415 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3 304.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 766.87 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
24.55%
Макс. загрузка депозита:
5.52%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
51 (71.83%)
Коротких трейдов:
20 (28.17%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
78.98 USD
Средняя прибыль:
933.00 USD
Средний убыток:
-545.91 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-4 659.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 659.90 USD (7)
Прирост в месяц:
6.28%
Годовой прогноз:
76.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
117.09 USD
Максимальная:
5 007.64 USD (41.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.16% (4 659.90 USD)
По эквити:
4.50% (773.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|GBPUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.6K
|GBPUSD
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|GBPUSD
|-845
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 656.00 USD
Худший трейд: -926 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3 304.49 USD
Макс. убыток в серии: -4 659.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
еще 269...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
GGWP — это ручная стратегия пробоев для XAUUSD (золото).
Работает на H4 и H1, основывается на поддержке, сопротивлении и подтверждении импульса.
(Buy Stop и Sell Stop) с фиксированным соотношением риск/прибыль 1:2.
Без автоматизации, мартингейла и сеток.
GGWP — ваша лучшая вторая точка зрения.
Нет отзывов
to moderator i have fixed SL/TP in pips so judging it by growth is not a proper way to measure
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
16
0%
71
42%
25%
1.25
78.98
USD
USD
22%
1:50