SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GGWP
Alan Anggarakusuma

GGWP

Alan Anggarakusuma
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 38%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
30 (41.09%)
Negociações com perda:
43 (58.90%)
Melhor negociação:
1 656.00 USD
Pior negociação:
-925.98 USD
Lucro bruto:
27 989.98 USD (120 034 pips)
Perda bruta:
-23 998.13 USD (85 415 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3 304.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 766.87 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
24.55%
Depósito máximo carregado:
5.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.80
Negociações longas:
53 (72.60%)
Negociações curtas:
20 (27.40%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
54.68 USD
Lucro médio:
933.00 USD
Perda média:
-558.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-4 659.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 659.90 USD (7)
Crescimento mensal:
3.88%
Previsão anual:
47.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
117.09 USD
Máximo:
5 007.64 USD (41.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.16% (4 659.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.50% (773.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 72
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4K
GBPUSD -9
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 35K
GBPUSD -845
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 656.00 USD
Pior negociação: -926 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3 304.49 USD
Máxima perda consecutiva: -4 659.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
269 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
GGWP é uma estratégia manual de rompimento para XAUUSD (ouro).
Opera nos períodos H4 e H1, focando em suporte, resistência e confirmação de momentum.
Usa Buy Stop e Sell Stop , com relação risco/recompensa 1:2 fixa.
Sem automação, martingale ou grid.
Clareza e disciplina fazem do GGWP a sua melhor segunda opinião.
Sem comentários
2025.11.21 14:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 05:14 2025.10.29 05:14:10  

to moderator i have fixed SL/TP in pips so judging it by growth is not a proper way to measure

2025.10.29 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GGWP
30 USD por mês
38%
0
0
USD
29K
USD
17
0%
73
41%
25%
1.16
54.68
USD
22%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.