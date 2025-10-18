- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
30 (41.09%)
Negociações com perda:
43 (58.90%)
Melhor negociação:
1 656.00 USD
Pior negociação:
-925.98 USD
Lucro bruto:
27 989.98 USD (120 034 pips)
Perda bruta:
-23 998.13 USD (85 415 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3 304.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 766.87 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
24.55%
Depósito máximo carregado:
5.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.80
Negociações longas:
53 (72.60%)
Negociações curtas:
20 (27.40%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
54.68 USD
Lucro médio:
933.00 USD
Perda média:
-558.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-4 659.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 659.90 USD (7)
Crescimento mensal:
3.88%
Previsão anual:
47.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
117.09 USD
Máximo:
5 007.64 USD (41.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.16% (4 659.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.50% (773.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4K
|GBPUSD
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|35K
|GBPUSD
|-845
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 656.00 USD
Pior negociação: -926 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3 304.49 USD
Máxima perda consecutiva: -4 659.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
GGWP é uma estratégia manual de rompimento para XAUUSD (ouro).
Opera nos períodos H4 e H1, focando em suporte, resistência e confirmação de momentum.
Usa Buy Stop e Sell Stop , com relação risco/recompensa 1:2 fixa.
Sem automação, martingale ou grid.
Clareza e disciplina fazem do GGWP a sua melhor segunda opinião.
Sem comentários
to moderator i have fixed SL/TP in pips so judging it by growth is not a proper way to measure
