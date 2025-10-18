시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / GGWP
Alan Anggarakusuma

GGWP

Alan Anggarakusuma
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 73%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
83
이익 거래:
37 (44.57%)
손실 거래:
46 (55.42%)
최고의 거래:
1 996.80 USD
최악의 거래:
-1 008.40 USD
총 수익:
37 822.69 USD (148 336 pips)
총 손실:
-26 622.53 USD (91 916 pips)
연속 최대 이익:
5 (3 304.49 USD)
연속 최대 이익:
7 562.92 USD (4)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
25.28%
최대 입금량:
8.24%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
2.24
롱(주식매수):
59 (71.08%)
숏(주식차입매도):
24 (28.92%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
134.94 USD
평균 이익:
1 022.23 USD
평균 손실:
-578.75 USD
연속 최대 손실:
7 (-4 659.90 USD)
연속 최대 손실:
-4 659.90 USD (7)
월별 성장률:
23.24%
연간 예측:
281.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
117.09 USD
최대한의:
5 007.64 USD (41.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.16% (4 659.90 USD)
자본금별:
4.50% (773.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 11K
GBPUSD -9
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 57K
GBPUSD -845
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 996.80 USD
최악의 거래: -1 008 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +3 304.49 USD
연속 최대 손실: -4 659.90 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
270 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
GGWPXAUUSD(골드) 브레이크아웃을 노리는 수동 거래 전략입니다.
H4·H1 타임프레임에서 지지와 저항, 모멘텀을 기반으로 진입하며, Buy StopSell Stop을 동시에 설정하는 양방향 주문 방식을 사용합니다.
고정된 1:2 위험 대비 보상 비율, 자동매매·마팅게일·그리드 없음.
명확함과 규율을 중시하는 시스템으로, 당신의 최고의 세컨드 오피니언이 될 수 있습니다.
리뷰 없음
2025.11.21 14:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 05:14 2025.10.29 05:14:10  

to moderator i have fixed SL/TP in pips so judging it by growth is not a proper way to measure

2025.10.29 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GGWP
월별 30 USD
73%
0
0
USD
35K
USD
18
0%
83
44%
25%
1.42
134.94
USD
22%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.