리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live6 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 1 RoboForex-ECN-3 0.00 × 1 OctaFX-Demo 0.00 × 2 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 6 ATCBrokers-US Live 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 GrandCapital-Server 0.00 × 2 PreciseFX-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 4 InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 2 270 더...