- 자본
- 축소
트레이드:
83
이익 거래:
37 (44.57%)
손실 거래:
46 (55.42%)
최고의 거래:
1 996.80 USD
최악의 거래:
-1 008.40 USD
총 수익:
37 822.69 USD (148 336 pips)
총 손실:
-26 622.53 USD (91 916 pips)
연속 최대 이익:
5 (3 304.49 USD)
연속 최대 이익:
7 562.92 USD (4)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
25.28%
최대 입금량:
8.24%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
2.24
롱(주식매수):
59 (71.08%)
숏(주식차입매도):
24 (28.92%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
134.94 USD
평균 이익:
1 022.23 USD
평균 손실:
-578.75 USD
연속 최대 손실:
7 (-4 659.90 USD)
연속 최대 손실:
-4 659.90 USD (7)
월별 성장률:
23.24%
연간 예측:
281.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
117.09 USD
최대한의:
5 007.64 USD (41.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.16% (4 659.90 USD)
자본금별:
4.50% (773.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|-9
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|57K
|GBPUSD
|-845
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 996.80 USD
최악의 거래: -1 008 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +3 304.49 USD
연속 최대 손실: -4 659.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
GGWP는 XAUUSD(골드) 브레이크아웃을 노리는 수동 거래 전략입니다.
H4·H1 타임프레임에서 지지와 저항, 모멘텀을 기반으로 진입하며, Buy Stop과 Sell Stop을 동시에 설정하는 양방향 주문 방식을 사용합니다.
고정된 1:2 위험 대비 보상 비율, 자동매매·마팅게일·그리드 없음.
명확함과 규율을 중시하는 시스템으로, 당신의 최고의 세컨드 오피니언이 될 수 있습니다.
H4·H1 타임프레임에서 지지와 저항, 모멘텀을 기반으로 진입하며, Buy Stop과 Sell Stop을 동시에 설정하는 양방향 주문 방식을 사용합니다.
고정된 1:2 위험 대비 보상 비율, 자동매매·마팅게일·그리드 없음.
명확함과 규율을 중시하는 시스템으로, 당신의 최고의 세컨드 오피니언이 될 수 있습니다.
리뷰 없음
to moderator i have fixed SL/TP in pips so judging it by growth is not a proper way to measure
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
73%
0
0
USD
USD
35K
USD
USD
18
0%
83
44%
25%
1.42
134.94
USD
USD
22%
1:50