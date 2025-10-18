- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
13 (52.00%)
Loss Trade:
12 (48.00%)
Best Trade:
685.61 USD
Worst Trade:
-303.00 USD
Profitto lordo:
5 174.52 USD (52 052 pips)
Perdita lorda:
-1 530.92 USD (22 904 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2 596.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 596.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
6.01
Long Trade:
20 (80.00%)
Short Trade:
5 (20.00%)
Fattore di profitto:
3.38
Profitto previsto:
145.74 USD
Profitto medio:
398.04 USD
Perdita media:
-127.58 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-306.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-606.00 USD (2)
Crescita mensile:
29.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.09 USD
Massimale:
606.00 USD (9.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.7K
|GBPUSD
|-9
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|30K
|GBPUSD
|-845
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +685.61 USD
Worst Trade: -303 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 596.01 USD
Massima perdita consecutiva: -306.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
