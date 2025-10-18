SegnaliSezioni
Alan Anggarakusuma

GGWP

Alan Anggarakusuma
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
13 (52.00%)
Loss Trade:
12 (48.00%)
Best Trade:
685.61 USD
Worst Trade:
-303.00 USD
Profitto lordo:
5 174.52 USD (52 052 pips)
Perdita lorda:
-1 530.92 USD (22 904 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2 596.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 596.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
6.01
Long Trade:
20 (80.00%)
Short Trade:
5 (20.00%)
Fattore di profitto:
3.38
Profitto previsto:
145.74 USD
Profitto medio:
398.04 USD
Perdita media:
-127.58 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-306.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-606.00 USD (2)
Crescita mensile:
29.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.09 USD
Massimale:
606.00 USD (9.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.7K
GBPUSD -9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 30K
GBPUSD -845
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +685.61 USD
Worst Trade: -303 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 596.01 USD
Massima perdita consecutiva: -306.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
266 più
Non ci sono recensioni
2025.10.18 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
