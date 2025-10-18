SinyallerBölümler
Alan Anggarakusuma

GGWP

Alan Anggarakusuma
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
13 (52.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (48.00%)
En iyi işlem:
685.61 USD
En kötü işlem:
-303.00 USD
Brüt kâr:
5 174.52 USD (52 052 pips)
Brüt zarar:
-1 530.92 USD (22 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (2 596.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 596.01 USD (4)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
6.01
Alış işlemleri:
20 (80.00%)
Satış işlemleri:
5 (20.00%)
Kâr faktörü:
3.38
Beklenen getiri:
145.74 USD
Ortalama kâr:
398.04 USD
Ortalama zarar:
-127.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-306.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-606.00 USD (2)
Aylık büyüme:
29.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.09 USD
Maksimum:
606.00 USD (9.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.7K
GBPUSD -9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 30K
GBPUSD -845
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +685.61 USD
En kötü işlem: -303 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 596.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -306.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
266 daha fazla...
