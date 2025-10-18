- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
30 (41.66%)
亏损交易:
42 (58.33%)
最好交易:
1 656.00 USD
最差交易:
-925.98 USD
毛利:
27 989.98 USD (120 034 pips)
毛利亏损:
-23 190.13 USD (83 415 pips)
最大连续赢利:
5 (3 304.49 USD)
最大连续盈利:
4 766.87 USD (3)
夏普比率:
0.14
交易活动:
24.55%
最大入金加载:
5.52%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.96
长期交易:
52 (72.22%)
短期交易:
20 (27.78%)
利润因子:
1.21
预期回报:
66.66 USD
平均利润:
933.00 USD
平均损失:
-552.15 USD
最大连续失误:
7 (-4 659.90 USD)
最大连续亏损:
-4 659.90 USD (7)
每月增长:
3.80%
年度预测:
46.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
117.09 USD
最大值:
5 007.64 USD (41.60%)
相对跌幅:
结余:
22.16% (4 659.90 USD)
净值:
4.50% (773.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.8K
|GBPUSD
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|37K
|GBPUSD
|-845
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 656.00 USD
最差交易: -926 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +3 304.49 USD
最大连续亏损: -4 659.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
GGWP 是一套针对 XAUUSD（黄金） 的人工突破交易策略。
基于 H4 和 H1 时间周期分析支撑、阻力和动能确认。
Buy Stop 与 Sell Stop 挂单，固定 1:2 风险回报比。
无自动化、无马丁格尔、无网格。
GGWP — 你最好的第二意见。
没有评论
to moderator i have fixed SL/TP in pips so judging it by growth is not a proper way to measure
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
42%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
16
0%
72
41%
25%
1.20
66.66
USD
USD
22%
1:50