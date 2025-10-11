シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / LxTrong82
Trong Le Xuan

LxTrong82

Trong Le Xuan
レビュー0件
信頼性
38週間
1 / 7 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 152%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
415
利益トレード:
237 (57.10%)
損失トレード:
178 (42.89%)
ベストトレード:
351.33 USD
最悪のトレード:
-185.58 USD
総利益:
8 679.17 USD (448 132 pips)
総損失:
-5 080.83 USD (188 944 pips)
最大連続の勝ち:
28 (797.61 USD)
最大連続利益:
797.61 USD (28)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
97.38%
最大入金額:
59.19%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.40
長いトレード:
309 (74.46%)
短いトレード:
106 (25.54%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
8.67 USD
平均利益:
36.62 USD
平均損失:
-28.54 USD
最大連続の負け:
9 (-125.52 USD)
最大連続損失:
-622.24 USD (6)
月間成長:
26.02%
年間予想:
315.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.16 USD
最大の:
1 057.68 USD (23.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.97% (462.71 USD)
エクイティによる:
25.92% (1 333.43 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 116
XAGUSD 66
SP500 65
CHFJPY 47
XTIUSD 34
USDJPY 27
EURGBP 25
UK100 9
USDCAD 7
STOXX50E 7
CADCHF 6
AUDNZD 4
GDAXI 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2K
XAGUSD 1.2K
SP500 430
CHFJPY 116
XTIUSD -268
USDJPY 134
EURGBP -108
UK100 324
USDCAD 18
STOXX50E -88
CADCHF -64
AUDNZD -4
GDAXI -22
GBPJPY 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 211K
XAGUSD 24K
SP500 11K
CHFJPY 4.2K
XTIUSD -952
USDJPY 10K
EURGBP -1.6K
UK100 6.2K
USDCAD 572
STOXX50E -1.2K
CADCHF -1.5K
AUDNZD -271
GDAXI -1.9K
GBPJPY 141
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +351.33 USD
最悪のトレード: -186 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +797.61 USD
最大連続損失: -125.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
Darwinex-Live
1.89 × 2037
PrimeCodex-MT5
1.98 × 55
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BCS5-Real
3.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
3.70 × 23
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
XMGlobal-MT5 2
4.42 × 12
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Swissquote-Server
4.65 × 120
KuberaCapitalMarkets-Server
4.84 × 19
AdmiralMarkets-Live
5.25 × 96
9 より多く...
レビューなし
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.33% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
LxTrong82
30 USD/月
152%
1
7
USD
6.4K
USD
38
0%
415
57%
97%
1.70
8.67
USD
26%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください