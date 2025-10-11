- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
415
利益トレード:
237 (57.10%)
損失トレード:
178 (42.89%)
ベストトレード:
351.33 USD
最悪のトレード:
-185.58 USD
総利益:
8 679.17 USD (448 132 pips)
総損失:
-5 080.83 USD (188 944 pips)
最大連続の勝ち:
28 (797.61 USD)
最大連続利益:
797.61 USD (28)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
97.38%
最大入金額:
59.19%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.40
長いトレード:
309 (74.46%)
短いトレード:
106 (25.54%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
8.67 USD
平均利益:
36.62 USD
平均損失:
-28.54 USD
最大連続の負け:
9 (-125.52 USD)
最大連続損失:
-622.24 USD (6)
月間成長:
26.02%
年間予想:
315.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.16 USD
最大の:
1 057.68 USD (23.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.97% (462.71 USD)
エクイティによる:
25.92% (1 333.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|XAGUSD
|66
|SP500
|65
|CHFJPY
|47
|XTIUSD
|34
|USDJPY
|27
|EURGBP
|25
|UK100
|9
|USDCAD
|7
|STOXX50E
|7
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|4
|GDAXI
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2K
|XAGUSD
|1.2K
|SP500
|430
|CHFJPY
|116
|XTIUSD
|-268
|USDJPY
|134
|EURGBP
|-108
|UK100
|324
|USDCAD
|18
|STOXX50E
|-88
|CADCHF
|-64
|AUDNZD
|-4
|GDAXI
|-22
|GBPJPY
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|211K
|XAGUSD
|24K
|SP500
|11K
|CHFJPY
|4.2K
|XTIUSD
|-952
|USDJPY
|10K
|EURGBP
|-1.6K
|UK100
|6.2K
|USDCAD
|572
|STOXX50E
|-1.2K
|CADCHF
|-1.5K
|AUDNZD
|-271
|GDAXI
|-1.9K
|GBPJPY
|141
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +351.33 USD
最悪のトレード: -186 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +797.61 USD
最大連続損失: -125.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
Darwinex-Live
|1.89 × 2037
|
PrimeCodex-MT5
|1.98 × 55
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BCS5-Real
|3.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.70 × 23
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
XMGlobal-MT5 2
|4.42 × 12
|
XMGlobal-MT5 4
|4.44 × 245
|
Swissquote-Server
|4.65 × 120
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.84 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|5.25 × 96
9 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
152%
1
7
USD
USD
6.4K
USD
USD
38
0%
415
57%
97%
1.70
8.67
USD
USD
26%
1:200