Trong Le Xuan

LxTrong82

Trong Le Xuan
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
1 / 7 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 152%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
415
Negociações com lucro:
237 (57.10%)
Negociações com perda:
178 (42.89%)
Melhor negociação:
351.33 USD
Pior negociação:
-185.58 USD
Lucro bruto:
8 679.17 USD (448 132 pips)
Perda bruta:
-5 080.83 USD (188 944 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (797.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
797.61 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
97.38%
Depósito máximo carregado:
59.19%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.40
Negociações longas:
309 (74.46%)
Negociações curtas:
106 (25.54%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
8.67 USD
Lucro médio:
36.62 USD
Perda média:
-28.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-125.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-622.24 USD (6)
Crescimento mensal:
26.02%
Previsão anual:
315.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.16 USD
Máximo:
1 057.68 USD (23.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.97% (462.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.92% (1 333.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 116
XAGUSD 66
SP500 65
CHFJPY 47
XTIUSD 34
USDJPY 27
EURGBP 25
UK100 9
USDCAD 7
STOXX50E 7
CADCHF 6
AUDNZD 4
GDAXI 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2K
XAGUSD 1.2K
SP500 430
CHFJPY 116
XTIUSD -268
USDJPY 134
EURGBP -108
UK100 324
USDCAD 18
STOXX50E -88
CADCHF -64
AUDNZD -4
GDAXI -22
GBPJPY 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 211K
XAGUSD 24K
SP500 11K
CHFJPY 4.2K
XTIUSD -952
USDJPY 10K
EURGBP -1.6K
UK100 6.2K
USDCAD 572
STOXX50E -1.2K
CADCHF -1.5K
AUDNZD -271
GDAXI -1.9K
GBPJPY 141
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +351.33 USD
Pior negociação: -186 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +797.61 USD
Máxima perda consecutiva: -125.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
Darwinex-Live
1.89 × 2037
PrimeCodex-MT5
1.98 × 55
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BCS5-Real
3.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
3.70 × 23
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
XMGlobal-MT5 2
4.42 × 12
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Swissquote-Server
4.65 × 120
KuberaCapitalMarkets-Server
4.84 × 19
AdmiralMarkets-Live
5.25 × 96
Sem comentários
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.33% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
