Trong Le Xuan

LxTrong82

Trong Le Xuan
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 98%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
290
Bénéfice trades:
163 (56.20%)
Perte trades:
127 (43.79%)
Meilleure transaction:
351.33 USD
Pire transaction:
-153.62 USD
Bénéfice brut:
5 082.29 USD (297 393 pips)
Perte brute:
-2 845.69 USD (118 451 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (797.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
797.61 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
35.27%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.90
Longs trades:
205 (70.69%)
Courts trades:
85 (29.31%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
7.71 USD
Bénéfice moyen:
31.18 USD
Perte moyenne:
-22.41 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-125.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-197.03 USD (8)
Croissance mensuelle:
65.07%
Prévision annuelle:
789.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.16 USD
Maximal:
456.85 USD (21.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.97% (462.71 USD)
Par fonds propres:
1.79% (90.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 88
SP500 43
XAGUSD 36
CHFJPY 30
USDJPY 27
EURGBP 25
XTIUSD 22
USDCAD 7
CADCHF 6
AUDNZD 4
GDAXI 1
GBPJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
SP500 219
XAGUSD 958
CHFJPY -47
USDJPY 134
EURGBP -108
XTIUSD -180
USDCAD 18
CADCHF -64
AUDNZD -4
GDAXI -22
GBPJPY 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 151K
SP500 5.1K
XAGUSD 20K
CHFJPY -1.3K
USDJPY 10K
EURGBP -1.6K
XTIUSD -704
USDCAD 572
CADCHF -1.5K
AUDNZD -271
GDAXI -1.9K
GBPJPY 141
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +351.33 USD
Pire transaction: -154 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +797.61 USD
Perte consécutive maximale: -125.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.83 × 367
Darwinex-Live
1.90 × 2029
PrimeCodex-MT5
1.98 × 55
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
BCS5-Real
3.00 × 2
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
3.95 × 22
XMGlobal-MT5 2
4.42 × 12
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Swissquote-Server
4.65 × 120
KuberaCapitalMarkets-Server
4.84 × 19
AdmiralMarkets-Live
5.25 × 96
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
TickmillUK-Live
6.33 × 3
6 plus...
Aucun avis
2025.10.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.33% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
