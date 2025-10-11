SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / LxTrong82
Trong Le Xuan

LxTrong82

Trong Le Xuan
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
1 / 7 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 152%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
415
Transacciones Rentables:
237 (57.10%)
Transacciones Irrentables:
178 (42.89%)
Mejor transacción:
351.33 USD
Peor transacción:
-185.58 USD
Beneficio Bruto:
8 679.17 USD (448 132 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 080.83 USD (188 944 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (797.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
797.61 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
97.38%
Carga máxima del depósito:
59.19%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.40
Transacciones Largas:
309 (74.46%)
Transacciones Cortas:
106 (25.54%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
8.67 USD
Beneficio medio:
36.62 USD
Pérdidas medias:
-28.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-125.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-622.24 USD (6)
Crecimiento al mes:
26.02%
Pronóstico anual:
315.73%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.16 USD
Máxima:
1 057.68 USD (23.28%)
Reducción relativa:
De balance:
18.97% (462.71 USD)
De fondos:
25.92% (1 333.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 116
XAGUSD 66
SP500 65
CHFJPY 47
XTIUSD 34
USDJPY 27
EURGBP 25
UK100 9
USDCAD 7
STOXX50E 7
CADCHF 6
AUDNZD 4
GDAXI 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2K
XAGUSD 1.2K
SP500 430
CHFJPY 116
XTIUSD -268
USDJPY 134
EURGBP -108
UK100 324
USDCAD 18
STOXX50E -88
CADCHF -64
AUDNZD -4
GDAXI -22
GBPJPY 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 211K
XAGUSD 24K
SP500 11K
CHFJPY 4.2K
XTIUSD -952
USDJPY 10K
EURGBP -1.6K
UK100 6.2K
USDCAD 572
STOXX50E -1.2K
CADCHF -1.5K
AUDNZD -271
GDAXI -1.9K
GBPJPY 141
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +351.33 USD
Peor transacción: -186 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +797.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -125.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
Darwinex-Live
1.89 × 2037
PrimeCodex-MT5
1.98 × 55
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BCS5-Real
3.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
3.70 × 23
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
XMGlobal-MT5 2
4.42 × 12
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Swissquote-Server
4.65 × 120
KuberaCapitalMarkets-Server
4.84 × 19
AdmiralMarkets-Live
5.25 × 96
otros 9...
No hay comentarios
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.33% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.