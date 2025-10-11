- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
163 (56.20%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (43.79%)
En iyi işlem:
351.33 USD
En kötü işlem:
-153.62 USD
Brüt kâr:
5 082.29 USD (297 393 pips)
Brüt zarar:
-2 845.69 USD (118 451 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (797.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
797.61 USD (28)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
35.27%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.90
Alış işlemleri:
205 (70.69%)
Satış işlemleri:
85 (29.31%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
7.71 USD
Ortalama kâr:
31.18 USD
Ortalama zarar:
-22.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-125.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-197.03 USD (8)
Aylık büyüme:
65.07%
Yıllık tahmin:
789.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
456.85 USD (21.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.97% (462.71 USD)
Varlığa göre:
1.79% (90.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|SP500
|43
|XAGUSD
|36
|CHFJPY
|30
|USDJPY
|27
|EURGBP
|25
|XTIUSD
|22
|USDCAD
|7
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|4
|GDAXI
|1
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|SP500
|219
|XAGUSD
|958
|CHFJPY
|-47
|USDJPY
|134
|EURGBP
|-108
|XTIUSD
|-180
|USDCAD
|18
|CADCHF
|-64
|AUDNZD
|-4
|GDAXI
|-22
|GBPJPY
|9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|151K
|SP500
|5.1K
|XAGUSD
|20K
|CHFJPY
|-1.3K
|USDJPY
|10K
|EURGBP
|-1.6K
|XTIUSD
|-704
|USDCAD
|572
|CADCHF
|-1.5K
|AUDNZD
|-271
|GDAXI
|-1.9K
|GBPJPY
|141
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +351.33 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +797.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.83 × 367
|
Darwinex-Live
|1.90 × 2029
|
PrimeCodex-MT5
|1.98 × 55
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
|
BCS5-Real
|3.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.95 × 22
|
XMGlobal-MT5 2
|4.42 × 12
|
XMGlobal-MT5 4
|4.44 × 245
|
Swissquote-Server
|4.65 × 120
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.84 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|5.25 × 96
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|6.33 × 3
