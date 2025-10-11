Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 4 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-Live01 0.33 × 3 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 FXOpen-MT5 1.00 × 3 ICMarketsSC-MT5 1.65 × 34 TradeMaxGlobal-Live 1.83 × 367 Darwinex-Live 1.90 × 2029 PrimeCodex-MT5 1.98 × 55 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.50 × 2 BCS5-Real 3.00 × 2 VantageFXInternational-Live 3.76 × 29 Pepperstone-MT5-Live01 3.95 × 22 XMGlobal-MT5 2 4.42 × 12 XMGlobal-MT5 4 4.44 × 245 Swissquote-Server 4.65 × 120 KuberaCapitalMarkets-Server 4.84 × 19 AdmiralMarkets-Live 5.25 × 96 GBEbrokers-LIVE 6.00 × 1 TickmillUK-Live 6.33 × 3 6 daha fazla...