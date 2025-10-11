SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LxTrong82
Trong Le Xuan

LxTrong82

Trong Le Xuan
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 98%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
163 (56.20%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (43.79%)
En iyi işlem:
351.33 USD
En kötü işlem:
-153.62 USD
Brüt kâr:
5 082.29 USD (297 393 pips)
Brüt zarar:
-2 845.69 USD (118 451 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (797.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
797.61 USD (28)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
35.27%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.90
Alış işlemleri:
205 (70.69%)
Satış işlemleri:
85 (29.31%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
7.71 USD
Ortalama kâr:
31.18 USD
Ortalama zarar:
-22.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-125.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-197.03 USD (8)
Aylık büyüme:
65.07%
Yıllık tahmin:
789.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
456.85 USD (21.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.97% (462.71 USD)
Varlığa göre:
1.79% (90.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 88
SP500 43
XAGUSD 36
CHFJPY 30
USDJPY 27
EURGBP 25
XTIUSD 22
USDCAD 7
CADCHF 6
AUDNZD 4
GDAXI 1
GBPJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
SP500 219
XAGUSD 958
CHFJPY -47
USDJPY 134
EURGBP -108
XTIUSD -180
USDCAD 18
CADCHF -64
AUDNZD -4
GDAXI -22
GBPJPY 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 151K
SP500 5.1K
XAGUSD 20K
CHFJPY -1.3K
USDJPY 10K
EURGBP -1.6K
XTIUSD -704
USDCAD 572
CADCHF -1.5K
AUDNZD -271
GDAXI -1.9K
GBPJPY 141
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +351.33 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +797.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.83 × 367
Darwinex-Live
1.90 × 2029
PrimeCodex-MT5
1.98 × 55
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
BCS5-Real
3.00 × 2
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
3.95 × 22
XMGlobal-MT5 2
4.42 × 12
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Swissquote-Server
4.65 × 120
KuberaCapitalMarkets-Server
4.84 × 19
AdmiralMarkets-Live
5.25 × 96
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
TickmillUK-Live
6.33 × 3
6 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.33% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
